Edan、Marf同款MAX&Co.聯名系列亮相！「I NEED A DRINK」標語西裝，意外道出打工仔心聲

近期見到BLACKPINK Lisa穿起潮牌Praying打工仔心聲「瞎忙褲」，現在又看到意大利時尚品牌MAX&Co.有相類近的幽默迷因美學系列亮相。品牌與意大利藝術家Pietro Terzini聯乘推出「HERE WE GO AGAIN」系列，時裝都加入了幽默的標語句子，當中一件寫著「I NEED A DRINK」的西裝外套，無意中道出了打工仔的心聲。喜歡message時尚單品的朋友，也許可以在這裡會選到代表自己的命定句子fashion item！

MAX&Co.與意大利藝術家Pietro Terzini去年都有合作，推出&Co.llaboration BLABLABLA系列，今年繼續聯名，並在2025秋冬季推出全新&Co.llaboration HERE WE GO AGAIN系列。設計師Terzini以獨特的洞察力、幽默感著稱，為時尚界帶來更多迷因Memes藝術印記。

今次系列靈感源自於Pietro Terzini對嘻哈文化和街頭風格的熱愛，這份激情始於2000年代初，受到音樂和電影的影響。Terzini從美國風格的經典元素中汲取靈感——如牛仔布、飛行夾克、法蘭絨襯衫和毛線帽—並將其現代化。這些元素不再僅限於男裝，而是在這個無性別的系列中擔任了重要角色。系列更特意加入詼諧有趣的標語，如「I WAS RIGHT」、「HEARTBREAKER」、「SO FAR SO GOOD」。

Edan與Marf在系列活動上也穿起了有趣標語的服裝，Edan穿的是印了「I HOPE YOUR EMAIL WON'T FIND ME」的西裝外套，Edan笑言：「這其實是我的『創意充電模式』！有時創意被逼到極限時，真的需要一個安靜空間來激發靈感。就像上次構思 MV 概念時，透過潛水反而獲得了突破性的想法！」

Marf則穿起「I NEED A DRINK」西裝外套，並指：「雖然一般令人聯想到酒精飲品，但我的解讀是——排完舞之後，我最需要是即時補充水分和能量！這亦是我與隊友之間的小幽默，提醒大家無論性格內向或外向，工作再忙碌，都要記得照顧自己，用適合自己的方式充電。」

聯名系列除了有服裝之外，也推出了襪子「SMELLY BUT CUTE」 、帽子「GREAT IDEAS HERE」 、旅行袋「I’D RATHER STAY HOME」和印上「I PREFER SUNNY DAYS」的雨傘。系列都已經上架了，去找命定句子時裝吧！

