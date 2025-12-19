Edan日本搵波打 經理人乘機向體育館職員Sell藝人

【on.cc東網專訊】男團MIRROR成員Edan（呂爵安）向來熱愛籃球，就連早前於日本攝韓劇《模範的士3》時，也趁空檔找地方過手癮。Edan於社交網上載片段，跟粉絲分享於日本找地方打打籃球的經歷，寫道：「見前排節目訪問出咗我呢個『海外拍攝之荒山野嶺冇嘢做惟有去附近市鎮體育館打籃球』嘅體驗，今日就同大家分享下啦！事關我哋住嗰度附近真係乜都冇，出返福岡來回又要3個鐘，所以其實我出發前已經有搵吓附近有冇籃球場，諗住得閒可以做吓運動，點知嗰邊方圓10公里真係連街場都冇個！去到嗰度之後，我發現附近宗像市（應該正常旅行唔會去到）有個市民體育館，所以有一日趁放假我哋就揸車去咗嗰邊，碰吓運氣睇吓有冇機會做運動 我估嗰邊嘅職員應該都冇遇過外國嘅旅客，但佢哋真係好好人，一邊用翻譯一邊幫我哋Book場，最尾就成功打到籃球了！Crazy！」片段中Edan的經理人「Yu姐」以流利日語跟體育館職員溝通，更乘機向對方介紹Edan是香港藝人，相當搞笑。成功Book場後Edan便推門進入籃球場，直言有如自身現實版Slam Dunk的感覺！

