Edan生日獲小如豬餵食 被整蠱任玩唔嬲

【on.cc東網專訊】男團MIRROR成員呂爵安（Edan）昨日（21日）迎來29歲生日，Edan正日生日在社交網分享與妹妹呂蕙如（小如豬）食飯慶生相。出名極寵愛妹妹的他分享獲小如豬「餵食」的慶生相，雖然似乎被妹妹作弄，明明放到入口的美食，但她又彈弓手攞走，成功戲弄哥哥。不過，生日的Edan也樂於被最愛的妹妹整蠱，相當受落，更作勢要錫啖妹妺，果然是好哥哥。Edan在社交網表示：「Happy birthday to meeeeeee，29歲了，30-1，希望世界和平，大家都愈嚟愈好。」

小如豬亦在自己的社交網發文祝哥哥生日快樂，希望哥哥日日也爭住洗碗，相當搞笑：「呢一年見多咗你好多可愛（冇用）嘅一面，但係見到你成長好多，都有啲仔女終於長大嘅感覺，希望之後唔好再好似上一年咁多煩惱，健康、快樂、平安，一齊練舞唱歌跑步，自律上進together，希望你日日都好似今日咁搶洗碗，接我放學同剝蝦，事事順利。」

