EEA報告：歐洲對抗氣候變遷居全球首位 但遠不足
（法新社哥本哈根29日綜合外電報導）歐洲環保署（EEA）今天發表最新報告指出，歐洲在對抗氣候變遷方面雖居全球領先地位，但仍須擴大力道來保護自然環境，提升因應全球暖化的韌性。
這份報告針對歐洲各國當前環境問題進行評估。歐洲環保署聲明說：「雖在減少溫室氣體排放及空氣污染方面已有顯著進展，但歐洲整體環境狀況依然不佳。」
歐盟成員國上週於聯合國氣候高峰會中，因27國之間意見分歧，未能提出2035年進一步削減溫室氣體排放的正式計畫。
同時，歐盟各國也未能就歐盟執行委員會（European Commission）的雄心提案達成一致共識，其內容是在2040年以前，碳排量應在1990年的基礎上減少90%。
根據報告，歐盟自1990年以來溫室氣體排放已減少37%，遠優於中國及美國等其他主要排放國。這得益於化石燃料的使用減少，以及自2005年來使用再生能源的數量倍增。
但歐洲環保署指出，各國仍須加強落實「歐洲綠色政綱」（European Green Deal）的政策與長期永續措施。歐洲綠色政綱是歐盟執委會上屆任期內推出的重要政策。
報告也指出，歐洲自然環境「持續面臨劣化、過度開發、生物多樣性喪失」等挑戰。這份涵蓋歐洲38國的報告顯示，水資源特別短缺，土地也被過度利用。
根據報告，歐洲約有81%受保護的棲地處於不佳或極差狀態，60%至70%的土壤已經退化，並有62%的水資源未達到良好生態狀態。
歐洲環保署表示，氣候變遷進一步加劇水資源短缺，但透過更有效的治理、技術創新、水循環再利用，以及提升公眾意識，就有機會讓農業、供水及能源領域節省高達40%的用水量。
報告強調，氣候變遷帶來的影響日益嚴峻，許多效應是間接產生的，包括基礎設施及生態系統受損，或導致物價飆升等問題。
EEA表示，歐洲多數建築並未設計來對抗高溫，且有19%歐洲居民無法讓住家維持舒適溫度。高溫熱浪出現頻率逐年升高，但38個會員國中，僅有21國訂定針對熱浪的健康應變計畫。
整體而言，1980年至2023年間的極端天候事件，如熱浪、洪水、土石流和野火，已在27個歐盟國家造成逾24萬人死亡。
這些事件造成的經濟損失也持續上升，2020年至2023年間，平均每年經濟損失是2010至2019年的2.5倍。
環保署呼籲歐洲必須調整社會與經濟結構來因應氣候變遷。
歐洲環保署「永續與公正轉型」（Sustainable and Fair Transitions）部門主管甘茲萊本（Catherine Ganzleben）於簡報會上表示：「追求永續不是選擇要做或不做，而是何時實施的問題。我們可以現在行動、或短期內行動，或是將之擱置，但若拖延，屆時付出的代價會更大。」（編譯：紀錦玲）
