EFG銀行客戶免費送馬年限量利是封

迎接火馬年，瑞士EFG銀行推出融合傳統美學與現代工藝的限量利是封。設計以深紅色紙材為底，配以凹凸壓紋與金箔細節，生動呈現金色躍馬穿梭於梅花間的姿態。這款設計靈感源自「馬到成功」與「一馬當先」，將馬的磅礴氣勢與梅花的堅韌結合，象徵事業旗開得勝。這不僅展現了東方文化，更完美契合EFG提倡的企業家精神。現時所有EFG銀行客戶都可以收到，馬年限量利是封！

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

廣告 廣告

—

日期：即日起至優惠結束

對象：瑞士EFG銀行

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso