EGO 香港馬年新春主題活動：許願、玩樂、拼砌，一次過行大運！
踏入馬年，LEGO 香港把新春傳統、互動科技和創意拼砌融合在一起，於港九新界推出一系列期間限定活動和全新農曆新年盒組，從銅鑼灣街頭到屯門商場，都可以感受到駿馬奔騰、福氣滿滿的節日氣氛。無論你是樂高粉絲、親子家庭，還是喜歡打卡的潮人，都可以在城中不同角落找到專屬自己的迎春儀式感。
2 月 9 日至 3 月 1 日期間，銅鑼灣百德新街將變身為「LEGO 新春願望街」，豎立起全港首棵約 3 米高的 LEGO® 巨型許願樹，由樂高®專業認證大師洪子健打造，以顆粒重塑傳統許願樹的節慶儀式感。現場以街頭互動裝置形式呈現，讓路過的市民和旅客都可以即興參與新春「拋寶牒」體驗。
活動揉合手機互動與傳統拋寶牒文化，參加者只需於現場掃描許願樹前的 QR code，選擇心儀的祈福方向，然後像拋寶牒一樣揮動手機，把象徵心願的「寶牒」擲向許願樹。每次成功許願後，螢幕會即時顯示你的「福氣高度」，讓大家邊玩邊笑，順道和朋友來一場非正式的福氣比拼。
為了增加趣味，系統更內置濾鏡功能，參加者可以把自己的搞怪表情「化身」成一個專屬許願橙，生成個人化祝福卡，方便儲存或分享至社交平台，將好運傳遞給親友。現場亦設有拋寶牒排行榜，活動期內福氣高度最高的 10 位參加者可贏取精美禮品，把幸運實體化帶回家。
完成許願後，大家可以下載印有自己「福氣高度」和祈福方向字句的電子賀卡，作為今年新春的獨特紀念。於全港樂高®認證專門店出示這張電子賀卡，更可換領 LEGO 現金優惠券，將遊戲中的福氣延伸到實際消費，為新一年添置更多心儀拼砌作品。
屯門市廣場「新春駿藝樂園」：40 萬粒顆粒拼出六駿奔騰與 AI 互動體驗區
由 1 月 30 日至 3 月 4 日，屯門市廣場一期一樓中央廣場化身為「新春駿藝樂園」，以近 40 萬粒 LEGO 顆粒搭建多個大型裝置，營造駿馬奔騰、馬到功成的農曆新年場景。場內裝置不只打卡漂亮，更特意結合藝術致敬和互動科技，令新春氣氛更有層次感。
樂園中央的焦點是「六駿奔騰躍新春」主題裝置，以全新盒組「駿馬奔騰圖 (80119)」為靈感，向近代中國國畫之父徐悲鴻的名作《六駿圖》致敬，把傳統水墨畫中的馬匹，以立體顆粒和動態機關重現。配合場景燈光和細節設計，讓訪客可以近距離欣賞從畫中「躍出」的駿馬力量感和動感。
場內另一亮點是獲「徐悲鴻藝術委員會」官方認證的「LEGO® 駿馬幻影圖」，以 3D 幻視藝術手法結合 LEGO 顆粒，從不同角度觀看都會呈現出層次分明的奔騰畫面，是藝術迷和攝影愛好者不可錯過的打卡位。同場設有加入 AI 元素的三大互動遊樂區，讓家庭與朋友一同體驗顆粒創作與科技結合帶來的遊戲過程，在玩樂中感受馬年寓意的好運和動力。
在推廣期內，只要於「新春駿藝樂園」完成指定遊戲並集齊兩枚指定印章，即可前往屯門市廣場二樓 LEGO® 認證專門店換領「LEGO® 馬年揭揭樂」揭揭卡乙張。參加者有機會贏取價值高達 HK$8,888 的 LEGO 現金券、2026 年新春產品如「迎福鞭炮」及「駿馬奔騰圖」、以及 LEGO 利是封套裝等逾 12,000 份禮品，將「馬到功成」和「發發發」帶回家。
「樂高新春鏟樂賞」：20 秒蒙眼鏟金塊，玩住贏盒組
今個農曆新年，LEGO 香港把「行大運」變成一場緊張又爆笑的線下遊戲——「樂高新春鏟樂賞」挑戰，讓一眾手腳靈活的玩家用行動把財富「鏟」回家。活動由即日起至 2 月 22 日於全港指定銷售點聯動進行，為購物體驗加上遊戲化層次。
參加方法相當簡單，只要於 LEGO 香港官方指定銷售點購買任何 LEGO 盒裝產品，即可於網上登記抽獎名額，每星期將會選出 20 位幸運兒參加線下「鏟樂賞」挑戰。入選者將被蒙上眼睛，在 20 秒內以鏟子從桌上「鏟走」不同分數的 LEGO 金塊顆粒，並放入指定盒內，最後按累積分數兌換不同級別獎品。
遊戲結合時間壓力與「盲測」挑戰，有趣之餘亦十分適合朋友或家庭以觀戰方式一起打氣、拍片及分享至社交平台。當中最高分的參加者更有機會直接把全新 LEGO 盒組帶回家，將遊戲中的「財源滾滾」變成實實在在的新年戰利品。
2026 全新農曆新年與花藝系列：從鞭炮到花中四君子，拼出新年儀式感
配合馬年主題，LEGO Group 同步推出一系列全新 2026 農曆新年及 LEGO® Botanicals 花藝盒組，讓玩家在家中也可以透過拼砌感受節日氛圍和傳統文化寓意。由駿馬畫作、鞭炮場景到開運植物，產品線橫跨親子玩樂與成人花藝擺設，照顧不同年齡層的喜好。
「迎福鞭炮 (80118)」以華麗紅金配色呈現掛牆鞭炮裝飾，內藏可發聲的 LEGO 顆粒，移動時會發出「劈啪」聲效，並可按下按鈕切換新春放鞭炮、煙火及迎財神等情景，是適合九歲以上兒童與家長一起完成的年節裝飾拼砌盒組。盒內更附有包括財神在內的六款人偶，方便孩子延伸角色扮演，把故事玩進日常。
同系列的「駿馬奔騰圖 (80119)」則以掛畫形式結合動態機關，背景為印刷水墨畫布，上面描繪四匹奔騰駿馬，而前景則以四匹可活動的積木馬配合轉動把手，營造出彷彿從畫中躍出的視覺效果。畫作與模型中合共八匹馬，寓意好運與財富（「發」），適合 10 歲以上玩家與家人一同打造馬年專屬的藝術擺設。
在植物系列方面，全新 LEGO® Botanicals 以「花中四君子」為靈感推出多款適合成人的花藝擺設，包括代表冬季的「梅花 (10369)」、象徵秋日的「菊花 (10368)」、寓意春季與新開始的「迷你蘭花 (10343)」、以及代表夏季與招福寓意的「富貴竹 (10344)」，每款均配有仿木底座與細緻花盆設計，可長期擺放於家中或辦公室。另外，「鬱金香花束 (11501)」及「白鶴芋 (11504)」以不同顏色與開花階段呈現花朵生命力，並巧妙運用 LEGO 零件（如重新上色的紅蘿蔔與爆米花
）還原花蕊細節，為空間增添品味與趣味。
新春限定消費禮遇：購物即送利是封與限定馬年小品
由 1 月 9 日至 2 月 22 日，樂高®認證專門店推出連串馬年限定購物禮遇，為粉絲提供多重開運驚喜。凡於推廣期內於門市購買任何 LEGO 盒組滿 $250，即可獲贈 LEGO 新年限定利是封一套（8 個）；消費滿 $500，可再獲樂高新年賀年馬公仔一個；滿 $800，更可把 LEGO 賀年馬 (40779) 乙盒帶走，數量有限，送完即止。
