34歲EJAE用《Golden》唱回自己人生！從被嫌「不夠好」唱到全球爆紅，前SM苦撐12年練習生到金球獎舞台

《Kpop獵魔女團》主題曲《Golden》在本屆金球獎奪下最佳原創歌曲，主唱兼詞曲創作人EJAE在台上激動落淚，坦言自己為了成為K‑pop偶像苦熬多年，卻一再被拒絕，只能靠音樂撐過那些失望與自我懷疑。 這次以HUNTR/X主唱Rumi的聲音現身，對她來說是「夢想以另一種方式成真」。

出身首爾的EJAE，11歲考入SM做練習生，與Super Junior、少女時代、SHINee等成員屬同一代，一天練唱練舞各6小時，多次累到暈倒，仍咬緊牙關留在練習室。 最後卻因「聲線太沙啞、不合公司口味」無緣出道。

離開SM後，她從YouTube自學製作，2025年為《Kpop 獵魔女團》寫下《Golden》，歌詞「gonna be golden」像對所有被拒絕的人說：被說不行，只是被推向另一條路而已。

EJAE不只創作，還為片中女團HUNTR/X主唱Rumi獻唱，她形容這個角色幾乎就是自己的投射，把12年練習生的挫敗與不甘，全都灌進歌裡。《Golden》不但拿下金球獎，更登上美國告示牌百大單曲榜、蟬聯多週冠軍，還被多位K‑pop主唱翻唱挑戰，從韓國一路紅到全世界。

