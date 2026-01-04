Eldorado Gold 計劃在加拿大金礦採用 Sandvik 電動採礦車輛

加拿大礦業公司 Eldorado Gold 宣佈計劃在其運營中採用 Sandvik TH550B 電動礦車。該公司已確認訂購了十輛 Sandvik 電池電動車（BEV），總訂單價值約為 1,770 萬美元 / 約 HK$ 138,060,000。新車輛將在 Eldorado 的 Lamaque 金礦（位於魁北克省 Val-d’Or）部署，旨在取代其現有的柴油動力車隊。這些卡車的交付將於 2026 年第一季度開始，最後幾輛將於 2027 年初抵達。這些新卡車完全依賴大型電池驅動，並可在幾分鐘內更換電池，而不必等待充電。與柴油動力車相比，這些 BEV 完全不會產生廢氣，這在地下礦業操作中特別重要。

Eldorado 已經測試了兩輛這些卡車，其性能良好，因此公司決定再訂購十輛。Sandvik 商業區域的礦業總裁 Mats Eriksson 表示：「Sandvik BEV 在 Lamaque 的地下操作中已經證明了其能力，這筆訂單印證了我們電池電動車的優勢。」他補充道：「我們很自豪能夠擴大與 Eldorado Gold 的合作夥伴關係，並支持他們提高礦業運作的效率、安全性和可持續性。」

廣告 廣告

這些新訂購的卡車並非小型車輛，而是重達 110,000 磅（約 50 噸）的巨型運輸工具。相對而言，它們的速度也不慢，滿載時的最高時速可達 23 英里每小時（約 37 公里每小時）。TH550B 採用 354 kWh 鋰鐵磷酸鹽（LiFePO4，或 LFP）電池組，能夠提供數小時的運作時間。與富鎳鋰電池相比，這些電池的安全性更高，因為在地下工作時，火災風險是一個非常現實的考量。

Sandvik 卡車的獨特賣點在於其 AutoSwap 電池更換功能。當卡車需要補充電力時，可以駛往專門的站點，機器人系統會移除空電池組，然後插入一個充滿電的電池組，使卡車能夠在最小的停機時間內繼續運作。整個更換過程僅需幾分鐘，相比之下，傳統電動車充電則需要數小時。這一過程類似於快速的 Formula 1 輪胎更換，但適用於巨型礦車。

這不僅本身很有趣，還為礦業等操作帶來了重要的好處。通過用電動車替代內燃機卡車，BEV 大幅減少了有毒煙霧的產生，同時也減少了地下的熱量積聚。Sandvik 的 BEV 也比傳統柴油卡車安靜得多，並產生的振動也更少，這減少了在礦井內運行昂貴通風系統的需求。這是一個重要的利好，因為在深井中，通風是最大的能源成本之一。移除柴油卡車意味著 Eldorado 未來可以通過縮減通風需求來實現巨大的節省，並可能使其能夠在不需要大型新通風竇的情況下進行更深層的採礦。

除了金礦採掘外，像 Sandvik 這樣的 BEV 也可以在其他礦井中使用，特別是那些提取建造電動車所需原材料的礦井。更清潔的採礦將允許更多的開採，這將同時惠及兩個行業，對所有相關方來說都是一個雙贏的局面。

推薦閱讀