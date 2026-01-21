【ElecBoy】家電/廚房電器/美容儀/視聽娛樂產品低至3折、EPS減 $100

輕電器網購平台電器幫 ElecBoy推出「新年財優惠」，由即日至2月22日，以3大階段食糊攻略陪你過肥年！第一階段攻略「預先鎖抵價，早買早享受」由即日起至2月1日，於門市及網店送上多重驚喜，包括網店限定$68優惠碼、13件人氣皇牌預售最抵價、指定付款再減高達 $110及免費除舊服務，再加上門市限定食糊價及EPS 額外優惠，讓你新一年家電升級！

網店限定優惠

優惠1： $68 路路發 全場單單減$68

顧客凡於網店消費滿$1,000，輸入指定優惠碼「CNY68」，即減 $68！

優惠2：13件皇牌產品預售 $100 鎖定最抵價

電器幫網店推出13件皇牌產品進行預售，即日起至2月1日期間支付$100訂金，即可預先鎖定最抵「食糊價」。付訂金後將於2月2日收到「預售優惠碼」。於2月2日至15日期間結帳時輸入優惠碼及支付尾數，即可以超值「食糊價」買到心頭好。每款產品限量5件，先到先得，售完即止。

精選人氣產品包括:

優惠3：槓上槓優惠 指定付款再減高達$110

新使用Mastercard信用卡、AlipayHK等指定付款方式於網店購物可專屬折扣。

Mastercard信用卡： 每週三滿$600減$40，輸入優惠碼「EBP-MC40」

AlipayHK：滿$400減$20、滿$1,000減$50

優惠4 ：免費即日除舊

顧客只需於網店選購以下六大類別的指定產品包括：抽濕機、打印機、顯示器、電視、雪櫃及洗衣機，輸入優惠碼「DP100」，即可免費享用即日除舊服務（價值$100）。

門市限定優惠

優惠1： 精選四大「食糊」類別 盡享新春發財價

電器幫為大家送上新春「發財必買推介」，精心挑選四大類別產品，包括：全場家電、廚房好幫手、美容神器、視聽娛樂產品，以低至3折的「食糊價」發售。

優惠2 ：「易辦事，易發財」 門市限定減$100

即日起親臨電器幫門市，憑 EPS 單一簽賬淨額滿 $2,500，即時減 $100！

日期：即日起至2026/02/22

地點：電器幫分店及網上商店

