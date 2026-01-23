ELECOM與澀谷Hal的首次聯名！將展開「ELECOM 遊戲滑鼠VM800系列」廣告

ELECOM 將於2025年12月22日(一)起展開「澀谷Hal×ELECOM 遊戲滑鼠VM800」編的首個以 VTuber 為主角的社交媒體推廣活動！

廣告中公開了澀谷Hal×ELECOM 遊戲滑鼠VM800的特別拍攝視覺。

澀谷Hal與ELECOM首次聯名！推廣遊戲滑鼠VM800

為了推廣遊戲滑鼠VM800系列，，現正進行名為「澀谷Hal×ELECOM 遊戲滑鼠VM800」編的社群媒體推廣活動。

這是 ELECOM 首次起用 VTuber 進行宣傳，並選擇了對遊戲裝置有很高親和力的澀谷Hal(@ShibuyaHAL)。

本次宣傳活動特別拍攝了澀谷Hal在電腦遊戲中使用VM800 及手持VM800的視覺。

「ELECOM GAMING V custom」系列中擁有史上最快回應時間的「VM800系列」

VM800系列

「VM800系列」是全球首款搭載「Ultra-Wideband」與高速通訊(True 8K)的無線遊戲滑鼠。

可以為滑鼠按鍵分配最多三個組合鍵而使得這款產品非常出色，可以根據個人需求自訂滑鼠。

詳細資訊請參閱VM800系列 產品頁。

VM800系列 商品陣容

VM800

VM501

VM610

VM510

VM600PE

VM500