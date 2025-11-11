ELLA年過40歲沒胖過！親揭「減肥早餐菜單」加入1神物輕鬆瘦，超滿足又不怕胖

藝人ELLA陳嘉樺體態完美又有元氣，整個人氣色好到發光，完全不敢相信今年已經超過40歲！很多人都以為她靠激烈運動或斷食減肥，但其實她超級養生、超級規律。她日前就在演唱會上公開自己的「瘦身早餐組合」，聽起來簡單到不行，卻是維持窈窕曲線的秘密武器。想知道她到底怎麼吃？繼續看下去就懂了！

ELLA減肥早餐這樣吃！

ELLA真的太有毅力～許多粉絲看到她瘦身後的勻稱身材，都好奇她早餐到底吃什麼？結果她在演唱會中給出的答案超樸實：「高蛋白粉＋奇亞籽」！粉絲原本期待什麼華麗減脂菜單，聽完有點小失望，但正是這樣健康又自律的一餐，讓她身材維持得超好。ELLA還笑說：「我知道，來武漢是不是要吃熱乾麵啊？」超真實又可愛的一面也引發全場大笑！

奇亞籽對減肥有什麼幫助？

別看奇亞籽小小一顆，營養可是強大無比！它富含膳食纖維與植物性Omega-3，能延長飽足感、穩定血糖、幫助腸胃蠕動。許多營養師也推薦，把奇亞籽當作「早餐或點心加料」，能避免暴飲暴食。搭配高蛋白飲品或無糖豆漿一起喝，不僅有飽足感，還能補充好油脂與蛋白質，是懶人瘦身的神助攻！

奇亞籽減肥食譜推薦：奇亞籽高纖豆漿布丁

懶人早餐可以這樣做：一杯無糖豆漿＋一匙奇亞籽，靜置10分鐘讓它膨脹成布丁口感，再加一點肉桂粉或香蕉片增香，超好吃又低熱量。這款「高纖豆漿布丁」吃起來滑順飽足，連ELLA這樣的瘦身高手都會愛！

奇亞籽減肥食譜推薦：檸檬奇亞籽代謝飲

想喝清爽又有飽足感的飲品，可以試試「檸檬奇亞籽代謝飲」！做法超簡單：冷泡水加入奇亞籽與檸檬片，冰冰涼涼、微酸爽口，不僅能取代手搖飲，天天喝都不怕胖。

封面&內文圖片來源：Shutterstock、IG@him_ella0618

