Ella從「男人婆」→40+真女神！靠超慢跑加「1動作」副乳消失、身材大升級！
當年以S.H.E身分出道的Ella，曾經以大剌剌的「小男孩風」形象深植人心，甚至被稱作「男人婆」XD。但沒想到歲月不僅沒有讓她失色，反而讓她越來越美，40+之後氣場全開，身材與氣質都升級成「真女神」代表，讓粉絲直呼：「這才是越老越辣的範本！」
她分享自己的秘訣很簡單，就是徹底的自律！Ella平時不是追求爆汗或速度，而是堅持「超慢跑」，特別的是，她跑步時會手持小啞鈴，一邊跑一邊搭配上半身訓練，讓運動效果加倍，像是舉起手臂做「W型拉背」，訓練背部肌群改善駝背；也會將手往側邊或上方帶起，針對副乳、小翅膀的位置加強雕塑，記得不是隨意揮動，而是帶著意識去收緊與拉伸，讓慢跑變成結合有氧與重量的「全身微運動」。
除了運動，她連日常坐姿都很講究！Ella提醒大家坐下時一定要「坐正坐挺」，找到兩側坐骨、讓骨盆朝前，避免駝背或腰痠；Ella也強調「久坐對身體非常不好」，所以她無論什麼情況都會提醒自己要動一動，像是之前曾在飛機上遇到班機延誤長達六小時，她也不忘利用前方座椅拉伸，舒緩腰背並保持血液循環。
從「男人婆」到40+真女神，Ella 的改變證明了一件事：美麗不是天生，而是來自日復一日的好習慣與自律堅持。
