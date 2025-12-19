蝦頭自揭「I到爆」 黃智雯曾與老公多磨擦
ELLA維持44kg零復胖！靠「超慢跑＋1變化」驚人瘦身法曝光：新手也能秒上手、減肥超有感！
減肥女王 ELLA 又教新招啦！44歲身材還能這麼緊、這麼精實，真的靠的是日常累積。她最近受訪時分享自己的私房習慣，就是「超慢跑變化式」。重點是超好上手、懶人也能做，搭配一些小動作就能默默瘦、悄悄練曲線。想跟 ELLA 一樣零贅肉？從今天開始跟著動起來！
ELLA：懶得運動就從「超慢跑」開始！
ELLA 說她一開始也是想說「能動一點是一點」，於是超慢跑就是第一步。她會邊看電視邊超慢跑，無壓力累積步數。如果想更有效率，可以再配彈力繩一起拉，手腳一起動真的很有感。她也提醒大家，不要一直窩在沙發當馬鈴薯，身體越不動、代謝就越慢，動起來真的差很多！
超慢跑 X W型伸展
想把駝背、緊繃肩頸一起修掉？ELLA 超推「超慢跑 + W 型伸展」。動作很簡單：跑的時候把雙手打開、手肘彎成 W 型，肩胛骨往後夾。這招不只讓上半身更挺，還能順便拉開長期坐辦公室的僵硬肌群。邊跑邊伸展會讓整個節奏變舒服、呼吸變順，氣質直接提升一級。
超慢跑 X 彈力繩
要讓線條更快出現，ELLA 會把彈力繩加入超慢跑裡。手往外、往上、往左右拉，都能順便練到手臂、背部、側腰線。這種「邊跑邊練」的方式不會很累，但會默默增加燃脂力，特別適合懶得去健身房的人。只要十分鐘就能暖起來，做完會覺得整個人精神都亮了。
低頭族小心！要記得抬頭挺胸
ELLA 特別提醒低頭族：姿勢真的會影響心情跟體態！如果一直頭低低、肩膀往前久了，就會圓肩、胸悶，整個人看起來超沒精神。她笑說那畫面像「被鬼抓走」，整個人都往前縮。平常走路或超慢跑時記得抬頭挺胸、肩膀放鬆，身形立刻變好看，呼吸也順很多。
封面&內文圖片來源:IG@him_ella0618、Shutterstock
本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
