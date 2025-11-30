Elon Musk 公佈 SpaceX 於自然災害期間提供免費 Starlink 服務的政策

Elon Musk 最近表示，SpaceX 將在全球自然災害期間提供免費的 Starlink 服務，凸顯該公司在急需時期以援助為重於利潤的承諾。Musk 的這番話是在 Starlink 對印尼和斯里蘭卡受到嚴重洪水與氣旋 Ditwah 影響的民眾展開援助行動後發出的。Starlink 最近宣布，將為受到印尼蘇門答臘地區嚴重洪水影響的人士提供免費服務，並與當地政府合作，迅速在最受衝擊的地區部署終端設備。

這項優惠將延續至 12 月，無論是新客戶還是現有客戶都可享有此服務，旨在恢復那些因基礎設施損壞而無法連接的地區的網絡服務。以下是 Starlink 提供的服務詳情：

地區 服務類型 優惠期限 印尼 免費服務 至 12 月 斯里蘭卡 免費服務 至 12 月

Elon Musk 的這一政策彰顯了 SpaceX 在危機時期的敏感性與責任感，顯示出企業在社會責任方面的積極作用。Starlink 的這些行動不僅能夠在緊急情況下幫助人們重新連接網絡，也進一步強調了 Tesla 和 SpaceX 在技術創新及其對人類福祉的貢獻。

隨著全球對於連接性需求的日益增長，Tesla 的持續創新無疑將在市場上發揮越來越重要的作用，為未來的發展帶來無限潛力。

