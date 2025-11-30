精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
Elon Musk 公佈 SpaceX 於自然災害期間提供免費 Starlink 服務的政策
Elon Musk 最近表示，SpaceX 將在全球自然災害期間提供免費的 Starlink 服務，凸顯該公司在急需時期以援助為重於利潤的承諾。Musk 的這番話是在 Starlink 對印尼和斯里蘭卡受到嚴重洪水與氣旋 Ditwah 影響的民眾展開援助行動後發出的。Starlink 最近宣布，將為受到印尼蘇門答臘地區嚴重洪水影響的人士提供免費服務，並與當地政府合作，迅速在最受衝擊的地區部署終端設備。
這項優惠將延續至 12 月，無論是新客戶還是現有客戶都可享有此服務，旨在恢復那些因基礎設施損壞而無法連接的地區的網絡服務。以下是 Starlink 提供的服務詳情：
地區
服務類型
優惠期限
印尼
免費服務
至 12 月
斯里蘭卡
免費服務
至 12 月
Elon Musk 的這一政策彰顯了 SpaceX 在危機時期的敏感性與責任感，顯示出企業在社會責任方面的積極作用。Starlink 的這些行動不僅能夠在緊急情況下幫助人們重新連接網絡，也進一步強調了 Tesla 和 SpaceX 在技術創新及其對人類福祉的貢獻。
隨著全球對於連接性需求的日益增長，Tesla 的持續創新無疑將在市場上發揮越來越重要的作用，為未來的發展帶來無限潛力。
推薦閱讀
其他人也在看
「這本可避免」：香港大火後的怒火與未解疑問
香港一場奪走至少128條人命、並令數十人命危的嚴重大火，於週三（11月26日）在一個人口稠密的資助房屋屋苑爆發。震驚之後，坊間的情緒正迅速轉為憤怒。 當局表示，大廈窗戶上的不合規棚網可能助長火勢，而大火持續超過一日。 撲火行動現已結束，但仍有超過百名居民下落不明。 外界愈來愈質疑，為何宏福苑的大火蔓延得如此迅速、責任在誰，許多人更形容這是一場「人禍」。 三名負責大廈翻新工程的人已因誤殺被捕，當局亦展開貪腐調查。 ...BBC News 中文 ・ 7 小時前
濱崎步親證上海錄無人演唱會 獲大讚「專業」
日本樂壇天后濱崎步，原定昨日(29日)在上海東方體育中心開騷，門票早已售罄。她與一眾工作人員抵達當地後，卻被主辦方以「不可抗力因素」為由，宣布上海演唱會被取消。東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
大埔宏福苑五級火｜初步化驗大廈棚網保護網達到阻燃要求
保安局局長鄧炳強表示，宏福苑五級火至今造成128人死亡，包括108人現場移送出的遺體、4人送院後不治、16具燒焦遺體仍在大廈內。Fortune Insight ・ 1 天前
甄子丹妻汪詩詩談宏福苑大火稱「中國製防護網易燃」 遭網民圍攻後刪文道歉
大埔宏福苑於11月26日星期三下午發生五級大火，釀成數以百計人命傷亡，事件令全球關注，不少人對大火迅速蔓延感到憤慨。藝人甄子丹的妻子汪詩詩在社交網站以宏福苑火災圖作背景，留言指大火「是因為承包商使用不合規的中國製易燃防護網」。帖文被瘋傳後惹來不少網民留言抨擊，汪詩詩其後刪除帖文，並公開致歉承認「措辭不當」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑世紀大火跨部門人員繼續調查 消息指在宏盛閣發現遺體
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，當局已成立跨部門調查專組調查火警成因及引致大量死傷的原因，今晨(30日)多個政府部門人員進入大廈搜證。消息指，近中午時分，警員在宏盛閣發現遺體。另外，愛護動物協會人員亦到場搜索動物。on.cc 東網 ・ 3 小時前
宏福苑大火︱過百災難遇害者辨認組人員展開新一輪搜索 再有遺體從災場抬出︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級大火造成 128 人死亡、多人受傷，大批遺體分批送往富山公眾殮房暫放。今日（30 日）早上，有死者家屬陸續抵達殮房辨認遺體，警方災難遇害者辨認組（DVIU）人員身穿白色保護衣到場協助。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
MAMA 2025 得獎名單｜周潤發現身一度哽咽 帶領全場默哀 GD奪大獎「ARTIST OF THE YEAR」
韓國音樂盛典MAMA昨日及今日（28-29日）於啟德上演，因大埔宏福苑五級火造成多人死傷事故，大會於活動前宣布將以「支持香港」為主調，縮減規模低調進行。香港男團MIRROR於活動前宣布因大火將不會出席活動演出。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
宏福苑五級火｜《歡樂滿東華》今晚舉行改辦《善心滿東華》 曾三度因大事改名
宏福苑五級火至今造成128人死亡，多人受傷，演藝界多人紛紛響應捐款振災，多項娛樂活動都延期或取消，或將部分收益捐贈災民。今晚於TVB舉辦的《東華三院155周年歡樂滿東華》亦將改為《善心滿東華》。據《善心滿東華》網站所見，今次慈善活動目的「為大埔宏福苑事故籌款」，亦會「全數捐款將撥用於支援受大埔宏福苑事故影響之人士」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
川普：拜登自動簽名機代簽文件 全數失效
（法新社華盛頓28日電） 美國總統川普今天宣布，所有在前總統拜登任內以「自動簽名機」（autopen）簽署的文件均「終止效力」。川普在社群媒體上說：「任何由『瞌睡喬拜登』（Sleepy Joe Biden）以自動簽名機簽署的文件，大約占了92%，在此一律終止，不再具有任何效力或作用。」法新社 ・ 1 天前
姜麗文自爆抑鬱症復發 坦承12年來最嚴重一次：這次很不妥
姜麗文（Lesley）與哥哥姜文杰於2010年自資組成兄妹檔組合Benji and Lesley，加入樂壇出道，2017年，姜麗文簽約TVB，於處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演Liza，以及《星空下的仁醫》飾演羅麗娜獲得不少好評，成功入屋，曾於《萬千星輝頒獎典禮2021》中勇奪「飛躍進步女藝員」獎。去年，姜麗文宣布離巢TVB，隨老公柏豪移居美國，並與當地演藝經理人公司簽約，可惜喺當地生活只係不停試鏡，每次都要與逾千人爭一個角色。近日，姜麗文於社交平台長文自爆抑鬱症復發，更係最嚴重嘅一次。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
香港宏福苑大火增至128死 約有200人下落不明
（法新社香港28日電） 香港保安局長鄧炳強今天表示，大埔宏福苑社區大火造成的死亡人數上升到128人，約有200人失聯。鄧炳強召開記者會說明大火處理情況，他還向受災民眾表達慰問。法新社 ・ 1 天前
52歲蔡少芬「凍齡秘訣」曝光！減重7.5kg像變個人 紅髮造型驚豔網友
52歲蔡少芬日前現身車展，頂著一頭亮眼紅髮與緊實體態，再度引發關注。她為新劇《風華背後》染了紅髮，除了配合角色，也遮蓋掉白髮，173cm的修長比例搭配俐落西裝，整體狀態被網友大讚「完全看不出實際年齡」。姊妹淘 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜居民感謝管理員上樓逐戶拍門救出兩老 大讚彰顯人性
大埔宏福苑五級火造成多人死傷，但期間亦看到人性光輝。有居民發文感謝宏昌閣大廈管理員，在火警初期逐戶拍門，令他的父母能及時逃生。am730 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜市民自發捐物資支援 《文匯》：國安警高度關注防「黑暴」騎劫 李桂華昨帶隊巡大埔｜Yahoo
大埔宏福苑發生火災後，大批市民自發捐贈物資，義工到場協調和分類，守望相助。《文匯報》今日（29日）刊登特稿，指廣福邨平台聚集約 500 人，記者聲稱發現「有黑暴餘黨和『黃人』混雜在善心市民當中，戴上黑口罩及搭建帳篷企圖『紮營』」。內文更指：「警方國安處高度關注，防止黑暴分子騎劫這個賑災活動，並藉此搞分化進行反中亂港陰謀。」Yahoo新聞 ・ 1 天前
鮮娛糧｜迪麗熱巴新劇片酬曝光 疑為劇減磅健康亮紅燈
【on.cc東網專訊】內地花旦迪麗熱巴與小生陳星旭主演的新劇《梟起青壤》最近開播，首播當日穩坐收視冠軍，並打破多個紀錄。劇中演員的酬勞近日在網上流出，有指熱巴獲800萬人民幣成全劇之冠，陳星旭因為是二番男主，酬勞只有熱巴的一半，身價400萬人民幣（約440萬港元東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 128 死有消防員殉職 災難遇害者辨認組連日搜索遺體 逾千市民到場獻花｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。Yahoo新聞 ・ 3 天前
許瑋甯婚禮熱舞「勾」老公 邱澤含情脈脈冧到暈
【on.cc東網專訊】台灣藝人許瑋甯與邱澤結婚4年，今年8月迎來囝囝Ian，並於昨晚（28日）在台北筵開40席補辦婚宴，宴上更邀請了不少圈中好友共享喜事。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
特朗普政府將重新審查來自19個國家的綠卡持有人
Getty Images 特朗普政府表示，將重新審查發給來自19個國家的移民的綠卡。 美國公民及移民服務局局長約瑟夫‧埃德洛（Joseph Edlow）指出，總統已指示他對「所有來自相關國家的外籍人士的綠卡進行全面而嚴格的重新審查」。 當BBC詢問哪些國家在名單上時，該機構援引白宮六月的公告，其中包括阿富汗、古巴、海地、伊朗、索馬里和委內瑞拉。 此項宣布是在一起事件之後作出的：一名阿富汗籍男子涉嫌於週三（11月26日）在華盛頓特區槍擊兩名國民警衛隊士兵，並使他們重傷。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
【萬寧】今日出位價（只限30/11）
萬寧今日出位價桂圓美養潤護色洗護系列、豐盈黑潤洗護系列、滋養控油洗護系列、角蛋白水份修復噴霧低至$125/件；桂圓美角蛋白水份修復噴霧修復髮絲毛躁開叉，適合暗啞無光髮絲，有助修復護髮。YAHOO著數 ・ 4 小時前
李嘉誠基金會：不能接受第三方捐款
對於有市民查詢能否捐款至李嘉誠基金會，去幫助受火災影響的大埔居民。AASTOCKS ・ 1 天前