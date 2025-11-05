Elon Musk 公布 Tesla 新一代 AI5 晶片詳情

Elon Musk 最近透露了有關 Tesla 的 AI5 芯片的新資訊，這款芯片以前被稱為 Hardware 5，將由三星和台積電共同生產。AI5 芯片是 Tesla 自動駕駛計劃的下一代硬件芯片，將應用於 Optimus 人形機器人及其他汽車和應用程式中的 AI 驅動功能。這款芯片將成為 Tesla 自動駕駛技術的繼任者。

根據 Elon Musk 的說法，AI5 芯片的設計目的是進一步提升 Tesla 車輛的自主駕駛能力，並推進其機器人技術的發展。這款芯片將具備更強的運算能力和更高的效率，預計將大幅改善自動駕駛系統的表現，使其在各種環境下的運行更加安全可靠。

在市場競爭日益激烈的情況下，Tesla 的 AI5 芯片不僅將增強其技術優勢，還可能吸引更多的消費者選擇 Tesla 的產品。隨著這項創新技術的推出，Tesla 有望在自動駕駛及智能機器人領域繼續保持領先地位，並進一步推動市場的發展。這不僅有助於提升 Tesla 的品牌形象，還將為公司未來的增長潛力鋪平道路。

