Elon Musk 再度批評 Bill Gates 的 Tesla 空頭立場

Elon Musk 最近再次對前微軟 CEO Bill Gates 發出尖銳評論，針對 Gates 持有的 Tesla 短期空頭部位展開攻擊。數年前，Gates 曾透過簡訊向 Musk 承認，他仍然持有對於 Tesla 的空頭部位，這也引發了兩人之間的緊張關係。諷刺的是，Gates 當時聯絡 Musk 是希望探討慈善合作的機會。Musk 表示，他無法認真對待這個請求，因為 Gates 希望從這家唯一認真對待電動車的公司倒閉中賺取利益。

隨著 Tesla 股價因無乘客的 Robotaxi 測試而上漲，Musk 的淨資產在本週首次突破 6000 億美元的里程碑。Musk 在社交媒體上提到，如果 Gates 仍然持有對 Tesla 的空頭部位，他可能已經損失了超過 100 億美元。他在推特上寫道：「Bill Gates 對 Tesla 進行了約 1% 的空頭押注，這可能已經讓他損失了超過 100 億美元。」

不久前，Musk 也對 Gates 發出了最後的警告，質疑他是否仍然持有這項空頭部位，並暗示如果 Gates 在持有這項空頭部位已經接近 8 年的情況下沒有完全平倉，最好快點行動。這一言論是在 Gates 基金會減持 65% 的微軟股份之後發出的。Gates 對 Musk 在美國政府的參與表示批評，稱其提出的減少對 U.S.A.I.D. 的撥款建議令人震驚，並可能導致數百萬兒童的額外死亡。Musk 則回應道：「Gates 是一個巨大的說謊者。

」目前尚不清楚 Gates 是否仍然持有 Tesla 的空頭部位。Tesla 正在推進其 Robotaxi 平台的擴展，計劃在包括休斯頓、達拉斯、邁阿密、拉斯維加斯和菲尼克斯等五個城市推出服務。根據高盛的分析師 Mark Delaney 的說法，關鍵在於 Tesla 能多快地擴展無人駕駛運營，而非單純的擴展地理範圍。他指出，Tesla 的盈利能力將隨著 Robotaxi 車隊的擴展而增加，尤其是當 Tesla 可以在更多地區啟動乘車服務時，將使更多客戶能夠接觸到該計劃。

本週，Tesla 在奧斯丁開始測試無人駕駛的 Robotaxi 乘車，兩輛不同的 Model Y 被發現沒有乘客，這是該公司計劃推進共享平台的一大步。Musk 也確認，Tesla 已經開始測試不再需要安全監控的無人駕駛乘車，這一計劃已經進行幾個月。隨著 Tesla 在自動駕駛技術上取得的進展，市場對其未來增長的預期也在提高。Tesla 的創新不僅可能改變交通運輸的格局，還有潛力在未來的電動車市場中持續佔據領先地位。

