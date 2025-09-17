Elon Musk 再度透露 Tesla Roadster 的功能

Elon Musk 再次引起了人們對 Tesla Roadster 的期待，儘管該車型仍未公佈生產或交付日期。Roadster 是目前汽車行業中最受期待的車型之一，Tesla 也不斷透露其性能，包括從 0 加速到 60 英里每小時僅需 1.1 秒的驚人速度，還有可能利用冷氣體推進器實現懸浮功能，讓人們更加期待。儘管設計似乎已經定型，但仍然有許多工作需要完成。今年早些時候，Tesla 在向 Musk 展示 Roadster 的一些功能時，他表示該車型還有更大的潛力。這使得其生產日期再次延遲，讓等待多年的車迷感到失望。Musk 繼續引發大家的期待，他今天表示，Roadster 是「超越汽車的特別存在」。

這番話是對 Tesla 中國發佈的一段由粉絲創作的宣傳視頻的回應。Roadster 原定於 2020 年發佈，但現在已經是 2025 年，仍然沒有該車進入生產的跡象。不過，Tesla 在今年早些時候表示，將舉辦一場 Roadster 的展示活動，展示其性能。Lars Moravy 在今年早些時候表示：「Roadster 絕對在開發中。我們上週日晚上談到了它。我們正在籌備一場超酷的展示，這會讓人驚艷；上週我們向 Elon 展示了一些我們一直在研究的技術，他非常興奮。」

這些延遲被歸因於該車「設計目標的極大提高」，這無疑提升了其性能，但同時人們也渴望知道這款車何時能夠面世。Tesla 總是能夠讓產品「變得更好」，但在什麼時候才能說「好了，該展示了」呢？也許在未來十年，他們還能設計出一款更具能力的超級跑車。

Tesla 的創新不僅使其在汽車市場中保持競爭力，也為未來的移動方式開拓了新視野。隨著 Roadster 的持續開發，Tesla 有潛力再次改變我們對汽車的認知，並進一步推動電動車的普及和技術進步。

