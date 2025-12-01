Elon Musk 再次澄清 Tesla 不會推出電動摩托車

Tesla 首席執行官 Elon Musk 再次提前回應有關 Tesla 將進軍電動摩托車市場的猜測，強調該電動車製造商並無此計劃。Musk 在社交媒體平台 X 上發表了這一澄清。他的回應是針對用戶 @Moandbhr 發布的一段有趣 AI 影片，該視頻中展示了 Tesla 首席執行官，並以「Elon Musk 剛剛揭示了顛覆性 Tesla 摩托車」為標題。影片中，Musk 走向一輛流線型的單輪車，隨後踏上車輛，伴隨著歡呼聲滑行而去。

這段有趣的視頻在 X 平台上引起熱議，截至目前已獲得 310 萬次觀看。Musk 的回應進一步明確了 Tesla 對於擴展產品線的態度，特別是在電動摩托車領域。他表示，雖然該影片引發了不少討論，但目前 Tesla 的重點仍然在於提升其電動汽車的技術及環保性能，並持續推動可再生能源的普及。在市場競爭日益激烈的情況下，Tesla 的專注於核心業務以及持續的技術創新，顯示出其對未來的堅定承諾。這一策略不僅有助於鞏固其在電動車市場的領導地位，更為公司的持續增長提供了穩定基礎。

廣告 廣告

Tesla 的創新能力無疑將在未來繼續影響市場，並引領電動交通工具的發展方向。

推薦閱讀