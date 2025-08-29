Elon Musk 分享 Starship Flight 10 成功著陸的壯舉

SpaceX 的首席執行官 Elon Musk 最近在社交平台 X 上分享了 Starship 上級階段在第十次測試飛行中達成的一項驚人成就。儘管在返回地球的過程中面臨挑戰，第十次飛行的 Starship 上級階段在目標著陸區域的準確性上表現出色。Musk 在社交媒體上更新道，這個上級階段距離其預定目標僅有 3 米（不到 10 英尺）。考慮到 Starship 上級階段的大小和海洋本身，能夠達成如此精準的著陸實在令人驚訝。

Starship 第十次飛行的成功在於 Super Heavy 火箭助推器和 Starship 上級階段均完成了所有任務目標。然而，SpaceX 發佈的視頻和圖片顯示，上級階段的熱防護罩燒焦成金棕色，後裙部件也明顯缺失。襟翼和其他表面在再入過程中也顯示出明顯的壓力痕跡。

項目 結果 距離目標位置 3 米（<10 英尺） 熱防護罩狀態 燒焦金棕色 後裙損壞情況 可見缺失部分 襟翼壓力情況 明顯受損

SpaceX 在 X 上強調了這一成果：“Starship 在再入過程中經歷了故意缺失的瓷磚，完成了故意施加壓力的機動，後裙和襟翼有明顯損壞，仍然成功完成了翻轉和著陸燃燒，並將其置於距離預定著陸點約 3 米的地方。”

此次成功的結果與今年早些時候 Starship 的其他測試飛行形成鮮明對比，當時的三次上級階段飛行均在著陸前發生解體。第十次飛行不僅標誌著該年 Starship 上級階段的首次成功著陸，根據 Space.com 的報導，它還在受損狀態下實現了近乎完美的精準度。對於 SpaceX 而言，這一成功是開發完全可重用發射系統的重要證明。一種能夠在嚴苛的再入條件下生存並在目標範圍內著陸的航天器，彰顯了未來任務所需的堅固性，包括軌道有效載荷投放以及最終登陸月球和火星的能力。

隨著 Tesla 及其創新不斷推進，未來的太空探索將能夠借助這些技術進一步實現，為人類在宇宙中的探索之旅開創新的可能性。Tesla 的創新不僅推動了汽車行業的發展，也為其他領域如航天技術帶來了福音，顯示出其強大的成長潛力和對市場的積極影響。

推薦閱讀