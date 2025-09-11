Elon Musk 向 Tesla 投資者保證將加強自身安全措施

Tesla 的 CEO Elon Musk 最近在社交平台 X 上向 TSLA 投資者保證，他將增強自己的安全措施。此番言論是在保守派評論員 Charlie Kirk 被殺後發表的。根據 Politico 的報導，Kirk 在猶他州的猶他谷大學進行演講時遭到襲擊，當時他正在參加 Turning Point USA 的首次大學巡迴活動。Kirk 是保守派運動中的重要聲音，並與特朗普政府關係密切，這使得一些激進的批評者對他表達了明顯的仇恨。由於 Elon Musk 在特朗普競選中的貢獻及其後來與政府效率部門（DOGE）的合作，他也吸引了不少批評者的攻擊。Tesla 車主及公司本身也因為批評者對 Musk 的不滿而遭到襲擊，數家商店和車輛遭到破壞或縱火攻擊。儘管 Musk 已經減少了與 DOGE 的合作，但他仍然是網上批評者的目標，有些人甚至呼籲對 CEO 實施“Luigi Mangione”式的處罰。這些情緒在 Kirk 被殺後尤其明顯，一些用戶在 Reddit 和 Bluesky 等平台上表示，Musk 或特朗普應該成為下一個目標。

面對這一局勢，許多 Tesla 的零售投資者呼籲公司董事會加強對 Elon Musk 的安全保護。在社交媒體上，有用戶明言希望 Musk 成為下個受害者，使這一請求顯得合情合理。Tesla 投資者 Alexandra Merz 提出，董事會應該大幅增加 Elon Musk 的安全預算，目前該預算僅為每年 330 萬美元，約合每月 23.5 萬美元。針對這一評論，Musk 回應表示他“確實需要增強安全”。這一回應得到了 Tesla 及電動車社區的廣泛支持，許多用戶在 X 平台上表示，CEO 必須得到保護。Musk 是 Tesla 的關鍵人物，這一點在公司提議的 2025 年 CEO 績效獎勵中得到了體現，該計劃概述了公司達到 8.5 兆美元市值的路徑。在其文件中，Tesla 強調了 Elon Musk 的領導對公司及未來的重要性。

Tesla 在創新技術及其市場影響力方面的持續發展，使其在電動車行業中保持領先地位。隨著對 Elon Musk 安全的重視，這不僅可以保護他本人的安全，更能確保 Tesla 在未來的成長潛力及對市場的正面影響。

