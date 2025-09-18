Elon Musk 否認 10,000 部 Tesla Optimus 合約的虛假消息

Elon Musk 最近對有關 PharmAGRI 的報導作出了澄清，該公司是一家美國的醫藥及農業基礎設施公司，據稱正在尋求部署 10,000 台 Optimus 機器人來支援其運營。Musk 在社交媒體平台 X 上發表了這一澄清。

最近有報導指出，PharmAGRI Capital Partners 將會利用 Tesla 的人形機器人來進行其運營。該公司聲稱已與 Tesla 簽署了一份意向書，計劃在其 SuperPharm 和 CEA 設施中部署多達 10,000 台 Optimus Gen 3+ 人形機器人。這將使該公司能夠自動化勞動力並確保分流控制。PharmAGRI 的董事長兼 CEO Lynn Stockwell 表示，該公司確實在與 Tesla 合作。她提到：「在 Tesla 機器人驅動我們的設施和 DEA 批准的基礎設施下，我們能夠精確擴展，滿足聯邦採購要求，並提供合規、安全、由美國製造的療法。」

隨著 PharmAGRI 的 Optimus 聲明在社交媒體上迅速傳播，一些 Tesla 觀察者則認為，這家電動車製造商在此時將如此多的 Optimus 機器人交付給一個相對不知名的公司似乎不太可能。一些人指出，Tesla 通常會優先考慮高知名度的客戶來測試其早期產品，例如 PepsiCo 與 Tesla Semi 的合作。PharmAGRI 網站上展示的 Tesla Optimus 機器人照片，以及其網站本身相對簡單的外觀，也引發了人們對該公司聲明的更多質疑。

最終，Elon Musk 對此事作出了回應，簡單明瞭地表示：「假消息。」Musk 的評論並不令人驚訝，因為 Optimus 仍在積極開發中，因此該公司不太可能已經接受來自潛在客戶的訂單或意向書。目前，Tesla 似乎專注於 Optimus V3 的開發，Musk 曾表示該版本將「極其出色」。

Tesla 在機器人技術方面的持續創新不僅展示了其在自動化領域的潛力，還可能對市場產生深遠的影響。隨著機器人技術的進一步演變，Tesla 的產品有望引領行業潮流，為更多行業帶來高效的解決方案。這一發展不僅能提高生產力，還將促進新技術的應用，進一步鞏固 Tesla 在科技創新中的領導地位。

