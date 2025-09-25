Elon Musk 回應 Tesla 股價懷疑者，月內漲幅達 23%

Elon Musk 最近在 Tesla （NASDAQ: TSLA）股價上升後，對於持懷疑態度的投資者進行了一些調侃。過去一個月，Tesla 的股價上漲了 23%，完全消除了投資者自 2025 年初以來所遭受的任何損失。今年以來，Tesla 的股價已上漲超過 13%。特別是在過去的三十天內，該公司的股價幾乎上漲了 25%。隨著 $7,500 美元的電動車稅收抵免即將取消，一些分析師和投資者預期股價會受到影響。稅收抵免的到期顯然會在某種程度上影響需求，但在短期內，這對於公司第三季度的交付前景仍然表現強勁。Musk 調侃那些認為股價會因稅收抵免取消而下跌的人，表示：「很多人認為 Tesla 的股價會隨著本月稅收抵免的結束而崩潰，但看來並不是這樣。」—— Elon Musk (@elonmusk) 2025 年 9 月 25 日

近幾週來，Tesla 股價的強勁表現促使多位分析師調整了對其的目標股價及整體前景。Mizuho 的分析師將目標股價從 $375 提高至 $450，這主要是基於 Tesla 作為美國電動車市場領導者的強勁表現。該公司的董事總經理 Vijay Rakesh 在致投資者的報告中寫道：「儘管面臨一些短期挑戰，我們預計 TSLA 將在美國 BEV 市場保持關鍵領導地位。」

Mizuho 對 Tesla （TSLA）的目標股價上調，主要是基於對 2026 年前景的看好。這種強勁表現部分依賴於預計推出的低成本「Model 2」，Tesla 在其第二季度的收益股東簡報中提到已經建造了首批生產單位。高盛也將 Tesla 的目標股價從 $300 提高至 $395，雖然這仍低於目前的交易水平，但該公司對於 Tesla 在人形機器人和自動駕駛項目的前景持更樂觀態度，表示：「如果 Tesla 能在如人形機器人和自動駕駛等領域佔有較大市場份額，那麼我們的目標股價還有上升的空間。」

目前，Tesla 的股價在發佈時交易於 $424.54 / 約 HK$ 3,309.45。隨著 Tesla 在電動車及其他創新領域的持續發展，該公司的增長潛力和市場影響力顯得愈發明顯。Musk 的願景和領導力不僅在推動 Tesla 的技術革新，也在塑造未來交通運輸的形態，進一步鞏固了 Tesla 在全球市場中的領導地位。

