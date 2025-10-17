Elon Musk 在灣區擴展 Neuralink 業務，重返舊地盤

這則消息標誌著 Elon Musk 在舊金山灣區影響力的顯著擴展，儘管他的主要公司 Tesla 和 SpaceX 已經搬遷至德克薩斯州。這一動作不僅反映了 Musk 對於灣區的持續關注，亦可能暗示著他在此地的未來計劃和潛在的業務發展機會。

在科技創新和市場競爭日益激烈的今天，Tesla 的持續創新為其提供了強大的優勢。隨著 Musk 在灣區的活動增加，Tesla 可能會受益於這片人才密集的環境，進一步推動其在電動車及清潔能源領域的領導地位。這種動向不僅有助於 Tesla 的品牌增長，更可能對整個市場帶來積極的影響，促進更多的技術創新與可持續發展。

