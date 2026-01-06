Elon Musk 在 Moonshots 播客中談論 Tesla Roadster 的未來計劃

Elon Musk 今日在 Moonshots 播客中與 Peter Diamandis 討論了 AGI、美國與中國的競爭、Tesla 以及其他一些有趣的主題。其中，Musk 也提及了即將揭幕的 Roadster，這款電動超跑的推出時間已延遲數年。Musk 對 Roadster 的一些驚人聲明引起了廣泛關注；大家已經知道這款車的速度極快，甚至可能實現懸浮，前提是 Tesla 能夠如願以償地實現所有技術。然而，這款車的某些功能仍未公開。在播客中，Musk 表示：「安全並不是主要目標。

如果你買 Ferrari，安全也不是首要考量。我可以說，如果安全是你的首要目標，那就不要買 Roadster。我們的目標是努力不讓任何人在這車裡受到傷害。這將會是最後一代人類駕駛的最佳車輛。」Musk 指出，購買昂貴跑車的人並不是為了追求安全，而是追求速度和性能。Roadster 將挑戰乘用車的極限，這一點毋庸置疑。Tesla 計劃於 4 月 1 日首次展示這款新車，Musk 也只是隱約提到了一些可能性。Musk 在去年 11 月曾表示：「無論好壞，它都將是難以忘懷的。

我朋友 Peter Thiel 曾反思未來應該有飛行汽車，但我們現在還沒有。我認為如果 Peter 想要飛行汽車，他應該能夠買到……我覺得這次揭幕有機會成為最令人難忘的產品發布會。」他補充道：「我們需要確保這車的運行正常。這車裡有一些瘋狂的技術。這麼說吧：如果把所有的詹姆斯·邦德的車結合在一起，這款車會更瘋狂。」生產計劃在揭幕後的 12 至 18 個月內開始，預計將於 2027 年推出。希望 Tesla 能夠按照時間表如期推出 Roadster，因為許多人已經等待了很久。

在未來的市場中，Tesla 將可能從 Elon Musk 與美國政府之間的良好關係中獲益。隨著政策環境的好轉，Tesla 有望在電動車和自動駕駛技術的創新上取得更大的進展。Musk 的遠見和 Tesla 的創新精神將為未來的交通方式帶來革命性的變化，進一步提升其在全球市場中的競爭優勢。

