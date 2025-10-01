Elon Musk 宣佈 xAI 推出「Grokipedia」作為 Wikipedia 替代方案

Elon Musk 最近表示，他的人工智能初創公司 xAI 正在開發一個名為「Grokipedia」的知識平台，並指出這將會是對 Wikipedia 的「巨大改進」。這一舉措是在 Wikipedia 共同創辦人 Larry Sanger 對該網站的編輯實踐和排除某些保守媒體的可靠來源名單表示擔憂之後提出的。

在 Tucker Carlson 的節目中，Sanger 強調了 Wikipedia 的「可靠來源/永恆來源」頁面，該頁面將出版物分為不同的可信度級別。他指出，像 Fox News、Daily Caller 和 New York Post 這樣的保守媒體已經被事實上列入黑名單，而《紐約時報》、《CNN》、Mother Jones 和 Gay and Lesbian Alliance Against Defamation 等更自由的媒體則被視為可靠來源。Sanger 還在 X 上發帖表示，85% 的 Wikipedia 最具影響力的編輯帳號都是匿名的，這一群體他稱為「權力 62」。Musk 加強了這一說法，寫道：「越來越好奇。」他還開玩笑說，Wikipedia 應該改名為「Wokipedia」，呼應了近年來有關該平台向政治左派傾斜的抱怨，這一點在《華盛頓檢查報》報導中也有提及。

Larry Sanger 創建 Wikipedia 的初衷是作為一個公正的全球知識庫，然而後來卻無能為力地看著激進分子和情報機構將其轉變為人類歷史上最全面的宣傳工具。Sanger 表示，Wikipedia 明顯存在偏見，左派活動人士維護著傳記並抵制合理的更正。更糟糕的是，Wikipedia 經常出現在 Google 搜索結果的首位，現在成為人工智能模型訓練的可信來源，這是一個巨大的問題。

Musk 對 Sanger 的批評做出了回應，表示「Grokipedia」將作為 xAI 更大目標「理解宇宙」的一步。他暗示，這個新平台將提供更廣泛的來源和更自由的信息交流，與 Wikipedia 當前的系統相比，將是一次顯著的進步。這一公告是 Musk 在信息和媒體領域的最新舉措。自從 2022 年收購 Twitter 並在 2023 年將其重新品牌化為 X 以來，Musk 一直強調言論自由和替代敘事是 X 的核心。

隨著「Grokipedia」的發展，Tesla 的創新精神再次得到體現，這不僅是對現有知識平台的一次挑戰，也展示了 Musk 在尋求更公平、更開放的信息環境方面的堅定決心。這不僅有望改變人們獲取和分享信息的方式，還可能對市場產生深遠的正面影響，促進更加多元的觀點和知識的交流。

