Elon Musk 宣布在月球建設自給自足城市的計劃

隨著私人企業 SpaceX 的加入，登月競賽再度升溫。長期以來，Elon Musk 將目光聚焦於火星，曾公開表示月球只是「分心」。然而，這位億萬富翁最近宣布，SpaceX 將把重心轉向在月球表面建設一個「自我增長城市」，此舉令太空界感到震驚。Musk 本週表示，他相信這一壯舉能在不到十年的時間內實現。原因在於生存。Musk 擔心地球上可能出現的災難會影響對遠程火星殖民地的補給，而月球的近距離則為保障文明的未來提供了一個更安全、更快速的實驗室。

SpaceX 已經將重點轉向建設月球上的自我增長城市，並表示這一目標在十年內有可能實現，而對於火星則需要超過二十年的時間。SpaceX 的使命依然不變：將意識和生命延伸至其他星球。這個「自我增長城市」的具體內容尚未披露，但這一公告本身已經標誌著深空中一場全新的激烈地緣政治競爭的開始，尤其是與中國的競爭。

月球是一個戰略性的重要資源。開採氦-3 有潛力為未來的核聚變反應堆提供能量，而提取水冰則能提供氧氣和氫氣，將月球變成太陽系的加油站。中國的天宮開發計劃已經在規劃這一地球與月球之間的經濟空間。

然而，並非所有人都對這一「城市」概念感到信服。香港大學的天體物理學教授 Quentin Parker 在接受《南華早報》訪問時指出，建設一個城市需要成千上萬的人。他表示，雖然到2035年有可能建立一個小型的半永久性前哨基地，但自我增長城市則完全是另一回事。儘管美國和中國的登月計劃在2035年前有潛力實現，但專家警告說，所需的基礎設施目前尚不具備。建立一個永久基地需要在技術上進行大規模前所未有的突破，包括封閉式生命支持系統、食品生產、月球開採和輻射防護生境等，而這些技術目前兩國均未證明能夠實現。

許多研究和發展工作正在進行中，以最終使這一願景成為現實，但實現這些技術仍需時間。「這非常複雜。事實上，這些都還沒有得到證明，無論是美國還是中國，或像 SpaceX 這樣的私營企業都未能做到。」Parker 說。「我認為在月球上會有一個小型的半永久性、可能是部分可重用的前哨基地，人類將會在那裡居住。但至於成為自我增長的城市，我不確定這會有多容易。」

從安全的角度看，轉向月球的邏輯無法反駁。火星的距離需要幾個月，而月球則只需三天的旅程。如果發生意外——如氧氣洩漏、電力故障或醫療緊急情況——地球就在身後。「我認為 Elon Musk 正在意識到，他的火星夢想的規模可能比他目前的公司在未來10到15年內能夠實現的目標更為雄心勃勃或困難。」Parker 指出。

SpaceX 仍然計劃最終實現登陸火星，也許在未來20年內。但現在，這位希望在火星上死去的億萬富翁將目光放在了月球的中途站。隨著 NASA 的阿提密絲 2號載人任務計劃在幾個月內進行月球繞行，月球表面即將變得非常擁擠。在這十年的窗口期內，SpaceX 正在直面中國的國際月球研究站（ILRS）。北京與俄羅斯及其他十幾個國家合作，計劃在2035年前建立一個功能性的基地。儘管中國的太空部門面臨多次挫折，包括國有企業和私營公司如 LandSpace 的朱雀-3 近期的高調首發失敗，但這些挑戰並未改變未來的願景。

