Elon Musk 宣布 SpaceX 將重心轉向月球，計劃十年內建立自給自足城市

在上周日，Elon Musk 據報表示 SpaceX 正在將重點放在月球而非火星，以確保文明的更快備份。根據路透社的報導，這一雄心勃勃的新目標是希望在未來十年內，在月球上建立一個自我增長的城市。SpaceX 可能會在 2027 年 3 月進行無人月球著陸。儘管月球現在成為了首要目標，SpaceX 計劃在接下來的五到七年內開始著手建設火星城市。Musk 在社交媒體 X 上表示，確保文明的未來是最重要的，因為月球的發展更快。

火星自 2002 年 SpaceX 成立以來一直是其核心目標。在各種活動中，Musk 曾詳細描述過他對火星定居的願景，將其視為文明的必要備份。然而，現在他將重心轉向地球的鄰居，認為月球是人類更立即的備份目標，這一目標也是 NASA 一直在追求的。這位億萬富翁的言論與《華爾街日報》最近的一篇報導相符，該報導指出 SpaceX 已正式向投資者簡報了這一方向的變更：月球現在成為首要目標，而火星則被擱置至近期。

Musk 對於將重心轉向月球基地的理由是基於後勤效率的考量，他描述月球上的自我增長城市在十年內可實現，而這所需的時間不到火星殖民地的一半。最大的優勢在於發射窗口。由於地球與火星的對齊只有每 26 個月才允許一次任務，且需要六個月的過境時間，而月球每 10 天就能到達，僅需兩天的旅程。這種更高的旅行頻率使得快速迭代、頻繁補給和縮短人類永久定居的時間成為可能。

不過，Musk 以發表大膽聲明和調整時間表而聞名。就在去年，他曾計劃在 2026 年底進行一次無人火星著陸，目前尚不清楚 NASA 是否認可這一概念。此外，這個科幻般的城市具體規劃仍然不明朗。隨著中國的月球計劃加速，美國面臨著重新獲得月球表面的壓力——這一目的地已經有超過 50 年未被人類踏足。NASA 即將進行的阿爾忒弥斯 II 載人任務已面臨延遲，該機構正準備在今年 3 月將四名宇航員送回月球，進行一項高風險的十天任務，前往月球的遠端。

SpaceX 正在尋求 500 億美元的首次公開募股（IPO），以資助其月球和人工智慧的雄心。這一變化發生在 SpaceX 大規模收購 xAI 之後，該交易使合併後的實體價值達到驚人的 1.25 兆美元。為了逃脫地球的能源危機，SpaceX 正在將人工智慧帶入軌道，在那裡，近乎不斷的太陽能取代了地球緊張的電力網。在這一計劃下，目標是發射軌道數據中心——一個由多達 100 萬顆太陽能驅動的人工智慧衛星組成的星座。

同時，Musk 也在將 Tesla 的重心從傳統的汽車製造商轉向機器人和人工智慧的未來，並承諾今年將投入 200 億美元以實現這一轉型。這一轉變是如此徹底，以至於 Tesla 正在減少其老牌 Model S 和 Model X 車型的生產，並將加利福尼亞工廠重新改造成大規模生產 Optimus 人形機器人。

