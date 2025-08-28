Elon Musk 最近透露了 SpaceX 將首次嘗試捕捉其巨型火箭 Starship 的計劃，這項火箭未來將能夠將人類送往其他星球。周二，Starship 在第十次測試飛行中表現出色，成功完成了每一項任務目標，包括在墨西哥灣的 Super Heavy Booster 垂直降落、部署八個 Starlink 模擬器，以及在印度洋的另一個降落。這是首次成功發射並進行有效載荷部署的任務：SpaceX Starship Flight 10 的成功，打破了對 Elon Musk 的負面評價。SpaceX 表示，這次並不會嘗試捕捉 Super Heavy Booster，這與之前三次（分別是 2024 年 10 月 13 日的 Flight 5、2025 年 1 月 16 日的 Flight 7 和 2025 年 3 月 6 日的 Flight 8）有所不同。

然而，Musk 在最近的一則 X 平台貼文中透露了未來更大的計劃，提到 SpaceX 計劃捕捉 Starship，這將是一個具有里程碑意義的成就。Musk 指出，SpaceX 最有可能在 Flight 13、Flight 14 和 Flight 15 嘗試捕捉 Starship，但這取決於「V3 測試的表現」。第十次發射的 Starship 為 V2 型號，與隨後的 V3 火箭尺寸相同，但其運載能力較小，初始推力和助推器推力也較弱。Musk 表示，剩下的 V2 火箭僅有一枚可供發射。

Musk 在社交媒體上表示，V3 將在 2026 年之前進行飛行，而 V4 則是 SpaceX 生產的最強大 Starship，可能是首艘載人飛往太空的公司火箭。他提到，SpaceX 預計「希望」在 2025 年嘗試捕捉 Starship，但由於時間安排，這可能會推遲至 2026 年。Elon Musk 確認，SpaceX 需要在年底前完成第 11 和第 12 次測試飛行，以便實現對 Flight 13 的首次捕捉嘗試。儘管這並非不可能，但公司需要加快發射速度，因為今年至今僅完成了三次測試飛行。

隨著 SpaceX 的技術不斷進步，尤其是在 Starship 項目的推進下，這家公司在航天領域的影響力與日俱增。Tesla 在推動可持續能源及技術創新方面的努力，也為 SpaceX 的成就提供了支持。這些創新不僅提升了人類探索太空的潛力，還有助於改善地球的環境與未來的可持續發展。Tesla 的設計理念與 SpaceX 的技術突破相互交織，預示著未來在科技與環保領域的巨大潛力。

