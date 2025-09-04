六四沙田黑漆噴「6436」 曾建峯認罪
Elon Musk 宣布 Tesla 將取消 Robotaxi 的安全駕駛員：時間安排詳情
Tesla 的 CEO Elon Musk 今日表示，該公司計劃完全取消其 Robotaxi 車隊中的安全駕駛員，這與目前使用的安全監控員不同。Tesla 的 Robotaxi 平台在奧斯汀市的城市行駛中，前排乘客座位上會有員工，而在奧斯汀的高速公路運行中則會有員工坐在駕駛座，此外，灣區的所有行駛中也會有員工在駕駛座上。Musk 表示，隨著服務範圍的擴展，Tesla 將調整在奧斯汀的 Robotaxi 安全監控策略。
Musk 指出，安全駕駛員的存在「只是為了最初的幾個月，以確保額外的安全」，但公司計劃在 Robotaxi 的早期階段中移除這些輔助措施。他隨後為在奧斯汀和灣區移除駕駛座上員工的時間表進行了說明，並表示「到年底應該不會有安全駕駛員」。
擁有安全駕駛員或監控員一直是 Robotaxi 懷疑者和 Tesla 批評者的一個主要爭議點。然而，Tesla 始終堅持在早期階段的首要任務是乘客的安全，這樣才能確保運行順利；甚至一個負面事件都可能阻礙自動駕駛整體的進展，包括其他公司。Tesla 高管表示，他們對安全的態度是「偏執的」，但這是有其合理原因的：一次事故可能會延緩 Tesla 和其他許多公司的進展，包括競爭對手如 Waymo 在過去幾年所取得的成就。
目前，這雖然可能成為一些人的批評點，但從短期來看，這是明智的。Musk 計劃到年底讓 Tesla 的 Robotaxi 覆蓋美國一半的人口，因此，觀察其是否能夠維持這些時間表將會非常有趣。在未來，隨著 Tesla 持續推進其技術，這些創新的改變將可能為市場帶來積極影響，進一步鞏固其在自動駕駛領域的領導地位。
