Elon Musk 對 Waymo 的 LiDAR 技術能力提出質疑

Tesla 首席執行官 Elon Musk 在過去經常表達對 LiDAR 的看法，但最近他持續討論該技術的不足之處，以及為何 Tesla 選擇依賴攝像頭。他提到，LiDAR 在 Waymo 的能力上也受到限制。幾年前，Tesla 完全放棄了雷達，並將其攝像頭系統稱為「Tesla Vision」。自這次轉型以來，Tesla 的車輛僅使用攝像頭，Musk 對這一策略從未有所保留。

本周早些時候，他再次提及其他公司對 LiDAR 和雷達的依賴，指出：「LiDAR 和雷達因為感應器的競爭而降低安全性。如果 LiDAR/雷達與攝像頭的數據不一致，那麼哪一個才是正確的？這種感應器的模糊性會增加風險，而不是減少風險。這就是為何 Waymo 不能在高速公路上行駛。我們關掉了 Tesla 的雷達，以提高安全性。攝像頭是最佳選擇。」

Musk 進一步強調了 Waymo 車輛在惡劣天氣條件下的表現，特別是在雪、雨或沙塵暴中，LiDAR 在這些情況下的導航能力受到挑戰。他表示：「LiDAR 在雪、雨或沙塵中表現不佳，因為會有反射散射。這就是為何 Waymo 在任何大雨中會停止運行。如我多次所說，LiDAR 在某些情況下是有其作用的，我個人也監督了 SpaceX Dragon 與國際空間站對接的 LiDAR 開發。我非常清楚它的優缺點。」

Tesla 的做法與大多數公司截然不同。Waymo、Motional、Aurora 和 Zoox 都在自駕程序中使用 LiDAR，而 Tesla 則繼續依賴攝像頭的方案。Musk 甚至表示，Model S 和 Model X 使用了 Tesla 自主開發的高解析度雷達，但這項技術無法與被動光學（攝像頭）相提並論，因此被關閉。

Tesla 的創新不僅挑戰了傳統的自駕技術，更引領了行業的一種新思維。隨著自駕技術的不斷演進，Tesla 的攝像頭系統展現了更高的適應性與安全性，這使得其在市場上擁有強大的競爭優勢。未來，Tesla 的這種創新策略有望繼續推動公司成長，並對整個自駕市場產生正面的影響。

