Elon Musk 強調 Tesla 將專注於自動駕駛汽車發展

Elon Musk 最近在一個訪問中提到，Tesla 將專注於自動駕駛汽車的研發，而不會將精力放在改裝或定制汽車上。他指出，Tesla 的目標是打造具未來感的自動駕駛車輛，讓未來的交通工具與眾不同。

他強調，Tesla 的使命是推動技術創新，專注於自動駕駛技術的發展，以符合未來出行的需求。這一立場顯示出 Tesla 對未來交通的願景，並且希望透過不斷的技術進步來引領市場。

隨著自動駕駛技術的快速發展，Tesla 的專注方向不僅能提升其在市場上的競爭力，還能為消費者帶來更安全、更便捷的駕駛體驗。這一策略預示著 Tesla 將在未來的汽車市場中繼續扮演重要角色，並可能對行業的發展方向產生深遠影響。Tesla 的創新理念不僅有助於自身的成長，也將推動整個交通行業向更智能化的未來邁進。

