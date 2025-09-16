Elon Musk 強調 Tesla 的堅持與工作安排

Tesla 的 CEO Elon Musk 本週重申了他對電動車製造商及其未來項目的承諾，回應了有關他以 10 億美元購買 TSLA 股票的猜測。隨著 Tesla 股價突破 400 美元，市場反應顯示出部分受到 Musk 購股的推動。

在 TSLA 股票對 Musk 的 10 億美元投資作出反應的同時，Tesla 車主 @greggertruck 提到「爸爸回來了」。Musk 回應說：「爸爸確實回來了。」他隨後分享了一個極為忙碌的工作週末，這對於一位「戰時 CEO」來說無疑是符合其個性。儘管日程緊湊，Musk 表示他在週末還有與孩子共進午餐的時間。「爸爸確實回來了。我在星期五晚上和 Optimus 工程團隊熬夜，然後搭乘紅眼航班前往奧斯丁，早上 5 點抵達，醒來後和孩子共進午餐，然後整個星期六下午都在進行 Tesla AI5 晶片設計的深入技術評審。」

廣告 廣告

Musk 的推文中提到：「星期一飛往 Colossus II，檢查整個數據中心，審查變壓器和電力生產（進展良好），午夜出發。然後是長達 12 小時的連續會議，涵蓋所有 Tesla 部門，特別專注於 AI/自動駕駛、Optimus 生產計劃，以及車輛生產和交付。」

Wedbush 分析師 Dan Ives 將 Musk 描述為處於「戰時 CEO 模式」，強調自動駕駛和 AI 是 Tesla 的一兆美元市場機會。Musk 在上個月也重申了這一點，當時他概述了自己在多個公司之間忙碌的幾個項目。Musk 表示他正忙於 Starship 10、Grok 5 和 Tesla V14。儘管在社交媒體 X 上相當活躍，Tesla 的第 IV 部分 Master Plan 部分發布，顯示出公司即將進入其有史以來最雄心勃勃的階段。

為了迎接可持續豐裕的時代，Tesla 無疑需要一位「戰時 CEO」，即能持續專注並堅定不移，克服任何障礙以確保公司實現其目標的人。Tesla 在這一過程中所展現的創新能力，不僅體現了其在電動車市場的領先地位，更為未來的發展奠定了堅實的基礎，這無疑將對整個市場產生積極影響。

推薦閱讀