Elon Musk 或將重新考慮慈善承諾，因 Peter Thiel 對 Bill Gates 的警告

近期的報導指出，Elon Musk 可能重新考慮他承諾將大部分財產捐贈出去的決定。這一變化據說與他的老朋友 Peter Thiel 有關，Thiel 建議這位全球首富退出「捐贈承諾」（Giving Pledge），因為他的財富可能最終流向「由比爾·蓋茲選擇的左翼非營利組織」。Thiel 在九月於舊金山的一場私人講座中分享了這個故事。根據路透社的報導，Musk 顯然對 Thiel 的建議非常認真。Thiel 警告 Musk 他的財富可能會流向蓋茲支持的項目，並表示他甚至進行了計算來強調他的觀點。他查看了精算表，計算出如果 Musk 在一年內去世，他的承諾將有效地將 14 億美元（約 HK$ 109.2 億）資金導向比爾·蓋茲的項目。Musk 回應道：「我應該怎麼做，把它留給我的孩子嗎？你知道，將錢給比爾·蓋茲會更糟。」

Musk 在 2012 年簽署了「捐贈承諾」，該倡議由蓋茲和沃倫·巴菲特於兩年前共同創立，旨在鼓勵億萬富翁在生前或通過遺囑將大部分財富捐贈給慈善事業。蓋茲的基金會主要關注全球健康、教育和性別平等，而這些領域被 Thiel 描述為「左翼的」。Thiel、Musk 和蓋茲的發言人目前尚未就此事發表評論。

Elon Musk 與比爾·蓋茲的關係近年來逐漸降溫，特別是在蓋茲對 Tesla 做空的消息傳出後。Musk 對蓋茲的做法似乎感到個人受到冒犯，因為這家電動車製造商致力於可持續發展，而這正是蓋茲所支持的事業。蓋茲也對 Tesla 的一些項目表示懷疑，例如 Tesla Semi，他指出由於電池技術的限制，這些項目並不可行。最近，兩位億萬富翁在蓋茲聲稱 Musk 的 DOGE 計劃將導致 200 萬人喪命時再次發生衝突。Musk 在社交媒體上反駁道，「蓋茲是一個巨大的說謊者」。

