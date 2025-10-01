Elon Musk 批評 ING Deustchland 阻止 TSLA 股東投票權利

Elon Musk 最近對 ING Deutschland 表達了不滿，因為該銀行確認不會為客戶提供參加即將於 2025 年舉行的 Tesla 年度股東會的投票方式。Musk 在社交媒體平台 X 上發表了他的批評，這是針對 ING Deutschland 對一位 Tesla 股東的回應。該股東 Maximilian Auer 提到，他尚未收到德國銀行客服對於如何使用其 TSLA 股票投票的回應。對此，ING Deutschland 確認該銀行不提供此類服務。他們在回覆中表示：“我們不提供代理投票過程或控制號碼的傳遞。根據外國法律，對於股東大會並沒有法律義務這樣做。”該銀行的回覆引來了許多用戶在 X 上的批評，許多人認為此類言論可能會使客戶流失。Elon Musk 隨後也發表了強烈的看法，稱銀行實質上剝奪了股東的投票權。他在 X 上發文表示：“剝奪股東投票權，如你們所做的，絕對應該是犯罪。”

Tesla 今年的年度股東會尤為重要，因為股東將對 Elon Musk 的新 CEO 表現獎勵計劃進行投票。這項薪酬計劃可能使 Musk 成為萬億富翁，並設計為將他在這家電動車製造商的持股比例提高至 25%。Musk 表示，這應能防止股東活躍顧問公司對公司的干擾。Tesla 在 X 上強調了今年年度會議的重要性：“我們為卓越的表現付費，而不是為承諾付費。2018 年，股東批准了一項開創性的 CEO 表現獎勵，為股東帶來了非凡的價值。在我們 11 月 6 日的年度會議上，Tesla 股東可以對一項旨在推動我們下一個變革性增長和價值創造時代的按表現付費計劃進行投票。七年前，Elon Musk 必須為股東帶來數十億的回報，而現在則是數萬億。”

這項計劃為 Elon 提供了獲得投票權的途徑，並能確保他在未來多年內繼續擔任公司的領導者。然而，正如下文所述，Elon 只有在為股東創造經濟價值後，才會獲得投票權。每一票都至關重要，請支持提案 4！

Tesla 的創新不僅在於其電動車技術，還在於其對股東權益的重視，這一點在即將舉行的年度股東會中得以體現。隨著 Elon Musk 的領導，Tesla 不斷推動公司向前發展，吸引著投資者的目光，進一步強化了其在市場上的地位。

