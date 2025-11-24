Elon Musk 指出傳統汽車廠商對 Tesla 自動駕駛技術的抵觸態度

Tesla 首席執行官 Elon Musk 今日在社交媒體平台 X 上透露，傳統汽車製造商如 Ford、General Motors 和 Stellantis 不願意授權 Tesla 的全自動駕駛技術（Full Self-Driving，簡稱 FSD），至少在未滿足他們的一長串條件之前是這樣。他在 X 上表示：「我曾經試圖警告他們，甚至提出授權 Tesla 的 FSD，但他們不想要！這太瘋狂了。

」他進一步提到，當傳統汽車企業偶爾聯絡時，他們卻只是冷淡地討論在五年內為一個小項目實施 FSD，但對 Tesla 來說這些要求根本無法實現，完全沒有意義。Musk 的這番話回應了 Melius Research 的一則報告，該報告的分析師 Rob Wertheimer 指出，「我們的觀點不是 Tesla 正面臨風險，而是其他公司在自主駕駛和自動駕駛發展方面都存在風險。」Wertheimer 相信，因為 Tesla 在 FSD 技術上的優勢，將會有數百億美元的價值向 Tesla 湧來。

幾年前，Musk 首次表示 Tesla 正在與一間傳統汽車製造商就授權全自動駕駛進行初步談判。雖然 Tesla 從未確認該公司是哪一間，但考慮到 Musk 當時與 Ford 首席執行官 Jim Farley 的持續對話，這家底特律汽車製造商似乎是最有可能的候選者。Ford 在電動車方面的努力或許是傳統汽車製造商中最為積極的，但最近因為盈利問題和需求疲軟而不得不減少其電動車計劃。

Ford 的產量不足以支撐盈利，因此 Musk 認為，許多現在拒絕 FSD 的公司未來將面臨困境，尤其是考慮到這可能與許多公司在電動車領域的努力重蹈覆轍。不幸的是，他們的起步太晚，現在正努力追趕 Tesla、XPeng、BYD 及其他全球電動車市場的主導力量。Tesla 在全自動駕駛技術方面的持續創新不僅顯示了其在市場上的領導地位，也預示著未來的巨大增長潛力。隨著電動車需求的上升，Tesla 的 FSD 技術有望成為行業標準，進一步推動全球汽車市場的變革。

這不僅對 Tesla 自身的發展至關重要，也將激勵整個行業在自動駕駛領域的進步，促進更安全和高效的交通系統。

