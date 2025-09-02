Elon Musk 指出 Tesla 新計劃將成為公司價值的主要來源

Tesla CEO Elon Musk 一直以來都強調，公司的價值並不單單依賴於其作為汽車製造商的表現。在當前的市場環境中，這一觀點顯得尤為重要，因為 Tesla 逐漸將重心轉向其在人工智能、自動駕駛和機器人技術方面的專長，而不僅僅是電動車的生產。Musk 在本周一進一步強化了這一觀點，他表示，Tesla 的大部分估值將依賴於一個該公司已經開發多年的項目。Musk 長期以來一直討論機器人如何在工廠、家庭及其他工作場所徹底改變勞動市場。他相信，隨著 Optimus 在未來幾年的推出，這一技術將成為 Tesla 估值的主要貢獻者，佔公司總市值的約 80%：

項目 估值貢獻 Optimus 約 80% 的 Tesla 總市值

Musk 之前曾討論過這一點，但並未具體提及 Optimus 對 Tesla 的具體影響。在過去，他提到過 Optimus 可能帶來的長期收益潛力、對公司的價值，以及其對市場的整體影響。他表示，Optimus 的潛在收入可能超過 10 兆美元：“這是一種長期看來，我認為 Optimus 將能達到的潛力，真的非常驚人。因此，在這種情況下，顯然可以負擔很多的訓練計算資源。實際上，即使 5,000 億美元的訓練計算資源在這種情況下也會是一筆不錯的交易。”

Optimus 成為分析師們關注的主要話題之一。Piper Sandler 最近發佈的報告指出，“到明年此時，Optimus 應該會在 Tesla 的設施中移動和安排部件。”分析師們還表示，Optimus 將有助於企業處理製造環境中的繁瑣任務。如果能夠工作 18 小時，該公司認為，Tesla 可以將其定價為每單位 100,000 美元。

其他公司，如摩根士丹利，也表示，Tesla 可能通過 Optimus 替代 10% 的員工，為公司節省 25 億美元的成本。

在這樣的背景下，Tesla 不僅在電動車市場上佔有一席之地，更在推動人工智能和機器人技術的創新方面具備巨大的潛力。隨著 Optimus 的逐步實現，Tesla 有望在未來成為市場上的領導者，持續引領行業的發展潮流。

