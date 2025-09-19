Elon Musk 指出 Tesla Cybertruck 的一項普遍問題是重要關注點

Elon Musk 今日在 X 上表示，Tesla Cybertruck 常被報導的問題是公司的一個「主要關注領域」。自從 Tesla 約兩年前開始發佈 Cybertruck 以來，這款車經歷了一些成長的痛苦，有些問題比其他問題更引人注目。然而，車主在數千英里的駕駛過程中遇到的一些簡單但煩人的問題卻沒有受到足夠的關注，儘管這些問題對車主來說更為相關且經常發生。其中一個問題是中央擋風玻璃的全自動駕駛攝像頭，這個攝像頭位於玻璃頂部的外殼內，能夠讓 Tesla Vision 獲得前方交通和環境的無障礙視野。

許多車主報告指出，當全自動駕駛因攝像頭被遮擋而無法使用時，車輛會發出警報。通常，這是由於水汽的積聚，造成攝像頭表面有霧氣，影響其視線。Tesla 建議快速清潔外殼和攝像頭，這樣可以解決問題。然而，車主對於需要自己動手處理這個問題並不太滿意。

Elon Musk 表示，Tesla 正在努力解決這個問題，並在回應一位進行維護的車主時提到，這是公司的一個「主要關注領域」。雖然許多人對潛在的解決方案感到興奮，但也有一些車主抱怨，他們因這個問題多次將車輛送修，影響了他們使用全自動駕駛的能力，無法真正享受擁有 Tesla 的整體體驗。

不斷地與這個問題作鬥爭。每次我使用全自動駕駛時，系統都會顯示一張圖片，告訴我攝像頭髒了需要清潔，但實際上它並不髒，而且已經清潔過。我已經將車送去 Tesla 六次，甚至更換了攝像頭，情況依然如此。這真的令人沮喪。

這個問題可能需要透過服務約會進行硬件修復，但考慮到 Tesla 的創新能力，他們可能會通過軟件更新找到解決方案。Tesla 在不斷改進和完善其技術，展現出強大的創新潛力，這不僅有助於提升車主的使用體驗，還可能對整個汽車市場帶來正面的影響。隨著 Tesla 持續專注於解決這些問題，未來的發展無疑將使其在自動駕駛領域保持領先地位，並進一步鞏固其市場地位。

