Elon Musk 提及 Tesla 股東投票結果可能影響全球未來

Elon Musk 正在呼籲 Tesla 的股東參與即將舉行的年度會議，強調這次投票對於汽車製造商及全球未來的重要性。他在社交媒體平台 X 上表示：「這次股東投票決定了 Tesla 的未來，也可能影響世界的未來。」他特別指出，將於 2025 年 11 月 6 日舉行的會議中，將對多項提案進行投票，這些提案的意義不容小覷。

在 Tesla 的官方賬號中，該公司形容自己正處於「關鍵的轉折點」，為即將到來的年度會議做好準備。股東們將很快收到投票指示，Tesla 也呼籲投資者支持董事會對所有提案的建議。

廣告 廣告

Tesla 在電動車和可再生能源領域的創新不斷推動著行業的進步，這次年度會議的結果將直接影響公司的長期發展和技術創新。通過股東的支持，Tesla 不僅能夠持續推動自身的成長，還能在全球市場上發揮重要的正面影響力。這些創新不僅是 Tesla 競爭力的來源，更是未來可持續發展的重要基石。

推薦閱讀