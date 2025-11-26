小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
Elon Musk 提議 Grok 5 對抗世界最佳《英雄聯盟》隊伍的挑戰賽
Elon Musk 最近對 xAI 的 Grok 5 提出了備受關注的遊戲挑戰。他表示，若能在特定限制下讓這款大型語言模型與世界上最優秀的人類《英雄聯盟》隊伍對戰，將會非常有趣。這一提議得到了專業玩家和 Riot Games 的積極反響，預示著這場激動人心的展覽賽或許真的會成行。在 Musk 的 X 帖子中，他詳細列出了限制條件，以確保比賽的公平性，包括將 Grok 的反應時間限制在與人類相當的水平、點擊速度也必須符合人類的速度，且只能通過攝像頭以標準 20/20 視力觀察遊戲。
這一想法迅速在電子競技界引起熱議，前職業選手及 AI 研究者紛紛發表看法，《Dexerto》的報導中提到，前《英雄聯盟》職業選手 Eugene “Pobelter” Park 表示興奮，並願意協助 Musk 的團隊。AI 研究者 Oriol Vinyals 也建議可以在即時戰略遊戲中測試 Grok。Musk 對 Vinyals 提到的讓 Optimus 操作滑鼠和鍵盤的想法表示了積極回應。雖然反應不一，部分專業選手對 Grok 的勝算表示懷疑。
前職業中路選手 Joedat “Voyboy” Esfahani 認為，即使 Grok 的學習能力強大，《英雄聯盟》仍要求深厚的協同作戰、遊戲狀態解讀和團隊協作，對 AI 來說在高競爭水平中難以掌握。Yiliang “Doublelift” Peng 也表示懷疑，公開聲明自己不相信 Grok 能擊敗 T1，甚至如果 Grok 獲勝，他會剃光頭。儘管如此，T1 團隊對這一提案持開放態度，並回覆了帶有 Faker GIF 的信息，表示「我們準備好了」。
Riot Games 的共同創辦人 Marc Merrill 也對 Musk 作出回應，表示「讓我們討論一下」。這表明，Riot Games 對此概念持支持態度。儘管尚未確認比賽，來自玩家、隊伍及 Riot 的興趣表明，這一概念有可能演變成一場歷史性的 AI 對抗人類的比賽，並可能成為《英雄聯盟》史上觀看次數最多的賽事之一。Grok 5 在人類限制下的比賽將為這場對決增添一個有趣的維度，真正展示大型語言模型在即時場景中的人類化表現。
在另一個前沿領域，Tesla 最近達成了一個重要里程碑，這一點是 CEO Elon Musk 在九年前發表《Master Plan, Part Deux》時首次提及的。根據 Tesla 中國在其官方微博的帖子，公司的自動駕駛系統已累計超過 100 億公里的實際駕駛經驗。在這則微博中，Tesla 中國宣布其自動駕駛系統已累計 100 億公里的駕駛經驗，並表示「在這方面，配備自動駕駛技術的 Tesla 車輛可被認為擁有世界上最有經驗的駕駛員」。
Tesla AI 的微博帳號也強調了該公司自駕系統的一個關鍵優勢：「它永遠不會在酒精影響下駕駛、不會分心或疲勞。我們相信，自動駕駛技術的進步將能拯救更多生命。」儘管 Tesla 中國並未明確解釋其微博中提到的「自動駕駛」具體指什麼，但公司在過去幾年對 FSD 的強烈關注暗示，這一術語可能包括了由 FSD（Beta）和全自動駕駛（監控）駕駛的里程數。無論如何，100 億公里的實際數據累計是幾乎沒有競爭者能夠匹敵的。
回顧 Elon Musk 在 2016 年發表《Master Plan Part Deux》時，他對公司的自動駕駛系統描繪了未來的願景。當時，自動駕駛仍然相對較新，但 Musk 已經展望了該系統如何在全球獲得監管批准。他預測，全球監管批准可能需要約 100 億公里的實際駕駛數據，這在當時聽起來似乎是一個不可能的數字。他提到，「即便軟件經過高度精練且遠超過平均人類駕駛員，仍然會有一段時間的差距，根據不同地區的法規，真正的自駕車才會獲得批准。」
如今，Tesla 在 FSD（監控）獲得監管批准的進展穩步向前，並且在達到 100 億公里數據的同時，該系統已在美國啟動，並逐步推廣至澳大利亞、新西蘭、中國，最近還進入了南韓。外界對 Tesla 明年能否在歐洲獲得 FSD 批准的期待也在上升。Tesla 正在不斷推動自動駕駛技術的邊界，並在市場上持續發揮其領導地位。這些創新的進步不僅強化了 Tesla 的品牌形象，也為未來的自動駕駛技術奠定了堅實的基礎，潛力無窮，對整個市場都產生了積極的影響。
