Elon Musk 新的薪酬計劃與 Tesla 8.5 萬億美元估值相關聯

Tesla 的董事會提出了一個新的薪酬計劃，旨在使首席執行官 Elon Musk 成為全球首位兆富，而 Tesla 則有望成為歷史上最有價值的公司。根據《紐約時報》的報導，這份在周五的證券檔案中概述的 2025 年首席執行官表現獎，若 Tesla 實現一系列激進的表現和估值目標，將價值高達 9,000 億美元 (約 HK$ 70,200 億)。股東預計將於 11 月 6 日的年度會議上對該提案進行投票。

Tesla 目標是達到驚人的 8.5 兆美元市值。該計劃要求 Musk 在未來十年內將 Tesla 的市值從目前約 1.1 兆美元提升至 8.5 兆美元。若達到該水平，Tesla 將超越所有現有的主要上市公司。目前，根據《 Motley Fool》的報導，Nvidia 是全球最有價值的公司，市值約為 4.2 兆美元，而 Microsoft 和 Apple 分別為 3.8 兆和 3.6 兆美元，沙特阿美的估值約為 1.5 兆美元。如果 Tesla 實現其 8.5 兆美元的目標，則其價值將超過 Nvidia 當前估值的兩倍，幾乎是其現有規模的八倍。該薪酬計劃還要求 Tesla 的營業利潤從去年的 170 億美元增長至每年 4,000 億美元。

除了將 Tesla 打造成全球最大的公司之外，Musk 還需實現多個產品目標，包括累計交付 2,000 萬輛 Tesla 車輛、擁有 1,000 萬個活躍的 FSD 訂閱、交付 100 萬個 Tesla 機器人，以及運行 100 萬輛 Robotaxi。Tesla 董事會主席 Robyn Denholm 和董事 Kathleen Wilson-Thompson 表示，留住 Musk 對於 Tesla 實現這些目標並成為歷史上最有價值的公司「至關重要」。若成功，該計劃將使 Musk 在 Tesla 的持股比例從 13% 提高至約 25%，進一步鞏固他的控制權。同時，這也將使 CEO 獲得價值 9,000 億美元的 TSLA 股票，使他實際上成為兆富。

這項提案與 2018 年的薪酬計劃相似，該計劃因過於激進的目標和運營里程碑而在今年早些時候在德拉瓦州法院被撤銷。自那時以來，Tesla 已將公司註冊地轉移到德克薩斯州，以減少潛在活動股東挑戰的風險。

Tesla 的這一創新薪酬計劃不僅顯示了公司對未來增長的信心，同時也反映了 Elon Musk 對於推動電動車市場的巨大潛力。如果 Tesla 能夠成功實現這些目標，將不僅改變其自身的市場地位，也可能顯著影響整個行業的發展格局，進一步推動可持續交通的未來。

