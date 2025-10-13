Elon Musk 暗示「Banish」功能將與召喚模式完美結合

Elon Musk 再次提到可能在不久的將來會推出的「Banish」功能，這將與 Tesla 早前發佈的熱門輔助智能召喚（Assisted Smart Summon, ASS）功能完美結合。Banish 一直是 Tesla 多年來的話題，該公司曾承諾能實現完全無需人手的停車：用戶抵達後在入口放下乘客，汽車自動停車，到訪結束時再自動接回乘客。儘管 Banish 在技術上算是無人駕駛的功能，但 Tesla 在其全自駕（Supervised）套件的停車部分尚未完善，無法將 Banish 公開發佈。

最近，Tesla 開始讓駕駛者根據需求執行指定的停車任務。在全自駕（Supervised）v14.1 版本中，Tesla 增加了選擇停車場景的功能。駕駛者可以選擇充電站、停車場、路邊、街道、車道或停車大樓。為了實現 Banish，Tesla 需要在這些場景中收集足夠的數據，從而具備在乘客下車後自動停車的能力。

CEO Elon Musk 最近對 Banish 的描述也引起了廣泛關注，他表示 Tesla 將在「不久的將來」具備這一功能。這一說法是針對一段視頻作出的，視頻中全自駕 v14.1 在 Costco 停車場內尋找車位，持續了二十分鐘。他提到：「在不久的將來，您的 Tesla 將在商店入口放下您，然後去尋找停車位。當您準備離開商店時，只需在手機上輕敲召喚，汽車就會來接您。」

召喚功能一直是 Tesla 面臨的挑戰，但輔助智能召喚（ASS）的發佈改善了其部分功能。根據最近的測試，v14.1 版本的 ASS 能夠安全地駛向指定位置，表現良好。相比之下，早期的 v13.2.9 版本在相同的路線上出現了錯誤方向的情況，但這次卻表現得相當出色。

儘管 Tesla 目前仍需時間來完善 Banish，但如前所述，Tesla 需要從真實場景中收集足夠的數據，並在多種環境下建立一個可行的停車記錄。隨著技術的進步和數據的累積，Tesla 的創新不僅將提升用戶體驗，還將持續推動市場變革，進一步鞏固其在電動車領域的領導地位。

