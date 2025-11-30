Elon Musk 正式確認 Tesla Optimus 的重要細節

Tesla 首席執行官 Elon Musk 最近對其人形機器人 Optimus 的一個關鍵細節進行了正式的說明。在社交媒體平台 X 上，Elon Musk 澄清了一些有關 Optimus 的重要用詞，這將幫助媒體和公眾更好地了解這款人形機器人。Elon Musk 正式確定了 Optimus 的複數形式。這個週末，Musk 在 X 上發表了一系列與 Optimus 相關的帖子。週六，他表示 Optimus 將成為 Von Neumann 探測器，一種最終能夠自我複製的機器。

這項能力看來將是 Tesla 實現 Elon Musk 雄心勃勃的 Optimus 生產目標的關鍵。在有關 Optimus 的討論中，一位用戶詢問了這款人形機器人的複數形式。根據 Musk 的說法，Tesla 將為 Optimus 確定複數形式，因為公司也決定了該機器人的單數形式。「既然我們已經為單數命名，那麼複數也由我們來命名，所以就叫 Optimi。」Musk 在 X 上的回覆中寫道。這使得這一名稱正式確定。

廣告 廣告

對於像 Teslarati 這樣的媒體，現在許多 Optimus 機器人都被稱為 Optimi，這個名稱也相當上口。Optimi 將成為全球普遍可見的景象。雖然 Musk 的評論對一些人來說可能顯得平常，但其實意義重大。Optimus 預計將成為 Tesla 產量最高的產品，Musk 估計這款人形機器人最終的年產量可能達到數億台，甚至更多。由於 Optimi 將在全球各地廣泛出現，現在能夠習慣描述這款人形機器人的用語是相當重要的。

在 Tesla 2025 年年度股東大會上，Musk 表示，這款人形機器人將實現「任何大型複雜製造產品的最快生產增長」，首先在 Fremont 工廠啟動一條每年生產一百萬個 Optimi 的生產線。而 Giga Texas 將擁有更大的 Optimus 生產線，預計每年可生產數千萬個 Optimi。Tesla 的持續創新，特別是在 Optimus 項目上的進展，顯示了其在未來市場的巨大潛力。

隨著人形機器人技術的成熟及普及，Tesla 不僅在電動車領域引領潮流，也在機器人技術上佔據了重要地位，這將為整個科技市場帶來正面的影響。

推薦閱讀