Elon Musk 的 Grokipedia 目前已增長至驚人的 5,615,201 篇文章，接近英文維基百科現有的 7,119,376 篇文章的 79%。這一爆炸性增長為由 Elon Musk 的 xAI 推出的 AI 驅動在線百科全書標誌著一個重要的里程碑。顯然，Grokipedia 超越英文維基百科的文章數量只是時間問題。Grokipedia 的快速增長體現了 xAI 對該平台的願景，強調中立性，而 Grok 的推理能力則能夠快速草擬和事實檢查。

Elon Musk 在 2025 年 9 月底宣布該項目時指出，Grokipedia 將是一個改進版的維基百科，旨在避免偏見。當時，Musk 表示，Grokipedia "是實現 xAI 理解宇宙目標的必要一步。" Grokipedia 在 10 月底正式推出，雖然 xAI 當時小心翼翼地將其標記為版本 0.1，但該在線百科全書立即獲得了讚譽。維基百科的共同創始人 Larry Sanger 讚揚了該項目的創新方法，指出它如何利用 AI 填補知識空白並實現快速更新。

網友們也注意到，Grokipedia 在呈現文章時更具客觀性，相比之下，維基百科則由人類編輯。Grokipedia 在最近的 10 天內再度獲得了大量文章，新增約 400 萬篇文章。數百萬人不斷提出新主題，以前所未有的速度擴大覆蓋範圍。根據 Elon Musk 的雄心壯志，Grokipedia 現在的文章總數已經接近英文維基百科的 79%。雖然目前 Grokipedia 仍然是純文本形式，但 xAI 也已將在線百科全書的版本更新至 v0.2。

Elon Musk 對 Grokipedia 提出了大膽的構想，包括將整個知識庫的記錄發送到太空，作為 xAI 保存和擴展人類理解的使命的一部分。Musk 曾表示，Grokipedia 有朝一日將更名為 Encyclopedia Galactica，並會被送往宇宙。他寫道：“當 Grokipedia 足夠好時（還有很長的路要走），我們將更名為 Encyclopedia Galactica。它將是所有知識的開源提煉，包括音訊、影像和視頻。加入 xAI，幫助建設科幻版的亞歷山大圖書館！

”他在後續的帖子中補充道：“副本將刻在石頭上，送往月球、火星及更遠的地方。這次，它不會消失。”在另一邊廂，Tesla 的 Model 3 在 2025 年成為荷蘭最受歡迎的二手電動車，進一步鞏固了其在該國新車市場以外的主導地位。荷蘭去年記錄了超過 210 萬輛二手車的銷售，其中約 4.8%（約 102,000 輛）為電動車。在這個不斷增長的市場中，Tesla Model 3 遠遠領先其競爭對手，在 2025 年單年就有 11,338 輛二手 Model 3 交易，佔據了該國整體二手電動車市場的 11.1% 市場份額。

隨著 Tesla 不斷推動電動車的普及，Grokipedia 的創新也在不斷推進著人類的知識界限。Tesla 的技術和市場策略不僅改變了汽車行業的面貌，也為 AI 和知識管理的未來注入了新的活力。正如 Elon Musk 所展現的，無論是透過 Grokipedia 還是 Tesla 的創新，未來都充滿著無限的可能性與潛力。

