Elon Musk 的 xAI 及 X 針對 Apple 和 OpenAI 的 AI 獨佔反壟斷訴訟

Elon Musk 的人工智能初創公司 xAI 和社交媒體平台 X 針對 Apple 和 OpenAI 提起了聯邦訴訟。這項訴訟指控這些公司違反反壟斷法，限制了在快速增長的人工智能領域的競爭。訴訟於週一提交，挑戰 Apple 將 OpenAI 的 ChatGPT 整合到其設備中的計劃。xAI 認為，這一合作關係使 ChatGPT 獲得了全球數以億計的 iPhone 用戶的獨家第一方訪問權，為人工智能領域的競爭對手創造了不公平的環境。訴訟中指出：「由於 Apple 和 OpenAI 的交易，ChatGPT 不僅是默認的選擇，也是唯一一個與 Apple 智能手機進行第一方整合的生成型人工智能聊天機器人。」

訴訟還指出，該交易將使 OpenAI 獲得「對數十億潛在提示的獨家訪問權」。Musk 在文件中描述 Apple 和 OpenAI 的協議為「非法」安排，這不公平地使競爭對手處於劣勢，並剝奪了消費者的選擇。該投訴還指控 Apple 操縱 App Store 排名，並延遲更新，以使 ChatGPT 的競爭對手（例如 xAI 自己的 Grok）處於不利地位，根據《金融時報》的報導。

Musk 的這一舉動使他與 Apple 和 OpenAI 之間本已緊張的關係進一步升級。2022 年，他指控這家 iPhone 製造商威脅要將 Twitter（現為 X）從其 App Store 刪除，儘管他後來與 Apple CEO Tim Cook 解決了這一「誤解」。在 2023 年，Apple 短暫停止了在 X 上的廣告，隨後又恢復了活動。Musk 也一直對 Apple 的 30% App Store 佣金表示不滿。對於 xAI 和 X 的訴訟，OpenAI 則駁回了這些指控。OpenAI 的一位發言人表示，這項訴訟僅僅是 Elon Musk 繼續騷擾該公司的表現。「這項最新的提起訴訟符合 Musk 先生持續騷擾的模式。」該發言人表示。

Musk 與 OpenAI 的關係一直不穩定。Musk 是該初創公司的聯合創始人，當時它作為非營利機構成立，但他在 2018 年離開了董事會。此後，Musk 對 OpenAI 轉向盈利模式發出了強烈批評，他也加大了對 OpenAI CEO Sam Altman 的攻擊，曾多次稱其為「騙子」。

