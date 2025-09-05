Elon Musk 的 xAI 在西雅圖擴展，薪資高達 $440,000

Elon Musk 所創立的人工智能初創公司 xAI 正在加州以外的西雅圖開設新辦公室，以加速其全球擴張。這一消息由 xAI 和 Elon Musk 在社交媒體平台 X 上公布。

新西雅圖辦公室正在招聘

根據 xAI 的招聘網頁，西雅圖辦公室目前正在招聘三個工程職位。這三個職位的薪資範圍從 $180,000 / 約 HK$ 1,404,000 到 $440,000 / 約 HK$ 3,432,000。新辦公室的開設進一步擴展了 xAI 的業務範圍，目前其業務已涵蓋舊金山、奧斯汀、倫敦、都柏林、紐約和孟菲斯。西雅圖的職位主要集中在視頻和圖像生成系統，這表明 Musk 的目標是挑戰如 OpenAI 和 Meta 等競爭對手在生成式人工智能領域的地位。

新辦公室的開設也使 xAI 更接近位於雷德蒙德的微軟總部。微軟通過與 OpenAI 的數十億美元合作，已成為人工智能競爭中的重要參與者，因此 xAI 進入該地區具有重要意義。該行業對人工智能專家的競爭導致薪資大幅上升，報告顯示 OpenAI 員工的年薪高達 $530,000 / 約 HK$ 4,134,000，而 Anthropic 的工程師年薪甚至可達 $690,000 / 約 HK$ 5,382,000。

儘管 xAI 最近面臨了一些高管離職的挑戰，包括聯合創始人 Igor Babuschkin 和總法律顧問 Robert Keele，但該公司仍在積極增長。其 Grok 大型語言模型在主流用戶中逐漸獲得了關注，並且公司正在進一步擴展其 Colossus 超級計算機集群的建設。報導還指出，xAI 已經在舊金山的任務區域內開設了辦公室，這一地點是 Musk 在 OpenAI 早期階段所租用的。

隨著 xAI 持續擴展其業務範圍，並在人工智能領域積極追趕競爭對手，Tesla 的創新精神和對先進技術的追求也同樣表現在 xAI 的發展上。這不僅顯示了 Musk 在科技行業的影響力，也為市場帶來了更大的成長潛力及正面影響。

推薦閱讀