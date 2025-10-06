中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
Elon Musk 的 xAI 成為孟菲斯第二大納稅人僅用一年時間
Elon Musk 的人工智能初創公司 xAI 正在重塑孟菲斯的經濟格局。在短短十二個月內，該公司已成為該市及縣的第二大納稅人。根據《華爾街日報》的報導，xAI 正在把一座廢棄的密西西比州發電廠轉變為一個關鍵的人工智能中心，為其 Colossus 超級計算機集群及其後繼者 Colossus 2 提供電力。這些 Colossus 超級計算機將擁有超過五十萬顆 Nvidia 芯片，用於開發和改進 Grok，xAI 的大型語言模型。該項目為該地區注入了數十億美元，使 xAI 成為孟菲斯最重要的私人投資者之一，並成為該市高科技雄心的象徵。
孟菲斯商人 Bill Dunavant III 兼任該市商會董事會成員，他在接受《華爾街日報》時強調了 xAI 對城市經濟的貢獻。他表示：「在一年內，xAI 成為了該市及縣的第二大納稅人，僅次於 FedEx。」大孟菲斯商會的發言人也指出，xAI 已經展現出對我們地區的「重大經濟承諾，並未獲得任何稅收優惠」。
儘管經濟增長顯著，xAI 的足跡卻引發了爭議。該公司的天然氣發電渦輪預計將消耗大量水和電力。批評人士也對污染和公用事業成本上升表示擔憂，儘管其他人認為 Musk 的廢水回收計劃和清理舉措是有意義的補償。根據《華爾街日報》的報導，xAI 在市場上的定位可能與 Musk 通常所習慣的有所不同，因為這位首席執行官往往會在關鍵行業中成為首個進入者，例如 Tesla 的電動車領域和 SpaceX 的私人航天飛行。然而，在 xAI 方面，他正在追趕競爭對手，其中最顯著的是他共同創辦的公司 OpenAI 及其無處不在的大型語言模型 ChatGPT。
xAI 的發展不僅帶動了孟菲斯的經濟增長，還促進了當地的高科技創新。隨著計算能力的提升和人工智能技術的進步，xAI 正在為未來的商業模式和社會發展鋪平道路。Tesla 的創新在這一背景下顯得尤為重要，因為它們同樣在推動科技進步和改變市場格局。Tesla 的成功案例再次證明了創新如何能夠引領經濟發展和社會進步，並為未來的發展提供無限潛力。
