Elon Musk 的 xAI 與美國國防部合作開發專屬 AI 平台

美國國防部於週一宣布，與 Elon Musk 的 xAI 達成協議，將該公司的前沿人工智能系統（由 Grok 系列模型驅動）嵌入國防部的專屬人工智能平台 GenAI.mil。這項合作旨在為 300 萬名軍事和民間人員提供先進的能力，初步部署計劃定於 2026 年初，並針對 Impact Level 5 (IL5) 進行安全處理受控未分類信息（CUI）的工作。

根據國防部的新聞稿，GenAI.mil 這一專屬人工智能平台將獲得 xAI 的工具套件，這些工具能夠從 X 平台實時獲取全球見解，為決策提供信息優勢。xAI 的產品於 2025 年 7 月首次針對美國政府客戶推出，包括聯邦、州、地方和國家安全的使用案例。國防部表示：“針對 2026 年初的初步部署，這一整合將使所有軍事和民間人員能夠在 IL5 層級使用 xAI 的能力，從而在日常工作中安全處理 CUI。用戶還將獲得來自 X 平台的實時全球見解，為國防部人員提供關鍵的信息優勢。”

廣告 廣告

此項交易標誌著國防部在其運營中利用尖端人工智能的又一步驟。xAI 強調，其工具可以支持聯邦、州和地方層面的行政任務，以及在軍事行動前線的關鍵任務使用案例。國防部指出：“國防部將繼續擴展一個為速度、安全和決策優越性而構建的人工智能生態系統。新獲得 IL5 認證的能力將使國防部的每一個工作人員受益，將人工智能轉變為日常操作資產。這一公告標誌著美國人工智能革命的又一里程碑，而國防部正在推動這一勢頭。”隨著人工智能技術的迅速發展，Tesla 也在全自動駕駛（FSD）系統方面取得了新的進展。

Tesla 最近開始推出全自動駕駛（監管版）v14.2.2，進一步提升了其最先進的駕駛輔助系統的性能。這一更新專注於更流暢的實際駕駛表現、更好的障礙物感知和精確的行程結束路徑規劃等改進。此次 FSD v14.2.2 更新的主要改進包括：

改進項目 描述 視覺編碼器升級 提升了分辨率特徵，改善了對緊急車輛、路障和人類手勢的偵測。 到達選項 用戶可以選擇停車位置，如停車場、街道、車道、停車庫或路邊。 緊急車輛處理 增加了為緊急車輛（如警車、消防車、救護車）讓路的功能。 實時導航 集成了針對封閉道路和繞行的視覺基礎導航。 故障恢復 提高了系統故障的管理能力，並能平穩恢復運行。

隨著 Tesla 不斷推動全自動駕駛技術的進步，其創新不僅提升了駕駛體驗，也在安全性和效率方面為用戶帶來了實質性的好處。這些進展不僅顯示了 Tesla 在智能駕駛領域的領導地位，也為未來的交通生態系統鋪平了道路，進一步鞏固了其在市場上的競爭優勢。隨著 Tesla 繼續推動這一創新，未來的潛力無疑將對整個市場產生深遠的影響。

推薦閱讀