Elon Musk 真係告 Apple、OpenAI 串謀反壟斷行為

早前 Elon Musk 以旗下 X 和 Grok 兩個 iOS app 即使獲得全球多地 Apple App Store 下載榜首，但仍然未獲 Apple 官方推薦，更質疑是有心打壓並聲言提告。後來就有不少網民留言反駁 Elon Musk 的說法，而 Apple 自身也有發聲明澄清。

不過 Elon Musk 還是在星期一正式發出律師信，控告 Apple 和 OpenAI 涉嫌串謀反壟斷行為。訴訟文件指出：「為了絕望地保護其智能手機壟斷地位，Apple 聯手了最受益於抑制 AI 競爭和創新的公司：OpenAI，這是一家生成式 AI 聊天機市場的壟斷者。」指的是 Apple 與 OpenAI 合作將 ChatGPT 深度整合進其平台。

這宗訴訟是 Elon Musk 與 Sam Altman 諸多恩怨的新一章，因為 Musk 本來是 OpenAI 的共同創辦人兼聯席主席，離開 OpenAI 後曾提出訴訟阻止 OpenAI 轉為盈利公司，也提出 974 億美元的收購方案，最終遭拒。

