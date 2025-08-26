港大 AI 模型辨識精子受精能力
Elon Musk 真係告 Apple、OpenAI 串謀反壟斷行為
早前 Elon Musk 以旗下 X 和 Grok 兩個 iOS app 即使獲得全球多地 Apple App Store 下載榜首，但仍然未獲 Apple 官方推薦，更質疑是有心打壓並聲言提告。後來就有不少網民留言反駁 Elon Musk 的說法，而 Apple 自身也有發聲明澄清。
不過 Elon Musk 還是在星期一正式發出律師信，控告 Apple 和 OpenAI 涉嫌串謀反壟斷行為。訴訟文件指出：「為了絕望地保護其智能手機壟斷地位，Apple 聯手了最受益於抑制 AI 競爭和創新的公司：OpenAI，這是一家生成式 AI 聊天機市場的壟斷者。」指的是 Apple 與 OpenAI 合作將 ChatGPT 深度整合進其平台。
這宗訴訟是 Elon Musk 與 Sam Altman 諸多恩怨的新一章，因為 Musk 本來是 OpenAI 的共同創辦人兼聯席主席，離開 OpenAI 後曾提出訴訟阻止 OpenAI 轉為盈利公司，也提出 974 億美元的收購方案，最終遭拒。
更多內容：
x v apple openai lawsuit 20250825.pdf
Elon Musk’s xAI sues Apple and OpenAI, alleging anticompetitive collusion
網民打臉 Elon Musk 偏袒 OpenAI 指責，Apple 亦有回應
Elon Musk 轉賀圖 Grok 成香港第一 app，清醒網民直指因為無競爭
馬斯克 Grok AI老婆推出多套新服裝！很快會開放使用者自行設計
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
張文慈爆從小被欺凌做暑期工被下藥迷姦 傷痕纍纍仍沒放棄：將傷害說出來就似將傷口脫落
曾於1996年參加亞洲小姐入行的張文慈（Pinky）近日上汪曼玲的YouTube節目《快拍.曼鏡頭》受訪，透露曾遭亞視雪藏，又指以前走性感路線是因為缺乏安全感。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
UNIQLO驚喜宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett成為品牌大使！網友示愛：將UNIQLO穿成了高訂的模樣
UNIQLO 邀來 Clare Waight Keller 擔任全球創意總監後，近日宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett 擔任 UNIQLO 的品牌大使，同日發佈了首張形象照。網友直指「將 UNIQLO 穿成了高訂的模樣」，讓大家驚喜萬分！Yahoo Style HK ・ 1 天前
中年好聲音4︳鄔友正斷腳肚痾照去海選 苦練3個月打定輸數 網友：難怪家人反對
經營海馬床褥生意嘅鄔友正，長袖善舞之餘亦都好識享受生活，工餘時間跳國標舞之外，早排仲開始練歌，因為要參加《中年好聲音4》！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
魚樂無窮│染藍魔咒終有一天實現（唐牛）
市值夠大乃做藍籌新貴其中一項必要條件，所以他們十居其九，都累積了龐大升幅。任由一隻股票幾勁都好，增長力度總隨着時間而有一日會減慢，股價自然會由高位回落，所以染藍魔咒終有一天會實現，就係咁解。Yahoo財經專欄 ・ 4 小時前
Jisoo看奈良美智展覽，穿搭單品全解析：手拿全新Lady Dior手袋，「綠色四葉草」設計細節超搶鏡
BLACKPINK 成員 Jisoo 日前去欣賞日本藝術家奈良美智的展覽，全身穿搭立刻成為焦點，特別是她手上那款全新的 Lady Dior 手袋，包身獨特的「綠色四葉草」設計，格外搶鏡！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
TVB藝人陳嘉慧再做媽媽組四口之家 ：完成咗人生一個小目標三年抱兩
TVB藝人陳嘉慧（Erica）宣佈再做媽媽，完成了三年抱兩的人生目標，恭喜晒！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
爆一爆｜傳牛奶國際大裁員 母企怡和股價大升（Louise）
近日傳出DFI 即牛奶國際旗下的惠康、七仔、萬寧、宜家等公司將會有裁員計劃 ，呢啲都是陪伴香港人生活日常的連鎖店。Yahoo財經專欄 ・ 2 天前
「萬能key」童星楊凱博變靚仔小鮮肉 網民讚似韓國天花板級男神
昔日童星楊凱博，2013年憑保險公司廣告中一句「乜嘢叫保險」成為「萬能key」，引起改圖熱潮，深得網民喜愛。之後佢亦有參與唔少TVB劇集拍攝，例如《城寨英雄》、《乘勝狙擊》、《金宵大廈》及《降魔的》等等，曾多次飾演男主角嘅童年，去到2022年佢仲成為邵氏旗下藝員。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
吳岱融移居大馬過半退休生活 近況曝光外貌與湯鎮業激似樣
「新加坡第一帥哥 」吳岱融喺1987年加入TVB，憑 《 絕代雙驕 》中飾演花無缺爆紅，成為當家小生；不過佢喺90年代初因私自到ATV宣傳個人唱片專輯，而遭到TVB先雪藏後解約。喺10年前左右，佢先返TVB拍劇，越來越型嘅佢憑《巨輪II》奸角「鷲哥」高天鷲再度為人認識，佢係拍攝TVB《家族榮耀之繼承者》及Netflix劇《太陽星辰》後減產，移居大馬居住5千呎豪宅過半退休生活，真係好寫意呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
Arc'teryx始祖鳥外套在紅什麼？高端機能外套超全入手攻略 85折起入手5大熱門型號：Beta/Atom/Alpha
Arc'teryx外套入手攻略！不論是喜愛日系機能穿搭的潮男，又或是日常返工想找一件多功能外套，Arc’teryx亦有絕佳的選擇。近年Arc’teryx積極進攻時尚界，與Louis Vuitton等品牌合作走進新世代，同時保留高品質的機能性，網購專員為大家精選不同天氣適合的外套款式，一同入坑入手第一件「始祖鳥」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
樓市按揭｜滙豐推出新定息按揭 首三年定息或首五年定息2.73% 業界人士：毋須急決定
滙豐銀行今日推出全新定息按揭計劃，首三年定息或首五年定息2.73%，其後按息為P減1.75%（P現為5.25%...BossMind ・ 1 天前
呂頌賢肺部細菌感染入ICU一度危殆 兩星期暴瘦40磅 老婆麥景婷： 生死就在一瞬間
90年代TVB劇《笑傲江湖》演令狐沖一角嘅呂頌賢，早前因肺部細菌感染而住院。呂頌賢太太麥景婷更大爆老公一度入住ICU（深切治療部），並指醫護人員形容其病情「罕見和嚴重」。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
北都發展｜新世界元朗南補地價4.4億 每呎樓面補地價1570元 地價重返2016年前
新世界（0017.HK）與華潤置地（1109.HK）合作發展的元朗南項目第一期完成補地價4.4億元，每方呎樓面補地價約1,570元，比較9年前同區補地價還要低逾1成。項目可以提供約700個中小型單位，估計最快今年內可以動工。新世界股價今日造好，一度升至7.15元，暫時報7.07元，升9.12%。BossMind ・ 1 天前
西貢海龜餐廳無預警突結業 室外用餐區毛孩風景成絕響 西貢碼頭海濱長廊地標
西貢「海龜餐廳 Turtle By The Sea」無預警之下突然結業。你未必有幫襯過海龜餐廳，但有去過西貢的人也許都會對這間餐廳有點印象，因為海龜餐廳就在在西貢市中心巴士總站旁的海濱公園內，對面就是公眾碼頭，基本上去西貢一定會經過，可以說是西貢碼頭海濱長廊的地標之一，可惜Yahoo Food記者近日經過時，發現餐廳已經結業清空。Yahoo Food ・ 1 天前
阿里收縮戰線！從六大集團縮編為四大業務
中國阿里巴巴集團 (9988.HK) (BABA) 業務結構再度出現變動，業務結構正式從「1+6+N」正式收縮為四大業務，全面聚焦「電商、雲 + AI」。鉅亨網 ・ 1 天前
53歲吳美珩「古典美人」罕見露面！與Do姐鄭裕玲、顧紀筠、宣萱好姊妹們「六美聚首」，真實的美貌與智慧並重
近日，鄭裕玲分享合照，指在努力兩年半後，和好友們終於能齊腳見面，而她的好友們包括顧紀筠、宣萱、吳美珩、丘凱敏和劉曉彤。合照不但令人驚訝，走智慧路線的人身邊都是同頻的朋友，也驚訝這六人確是美貌與智慧並重，無論外表或腦袋，經過年月都更好看，皆因人人都有各自的保養法。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
滙豐再推定按 首5年鎖息2.73厘 借500萬期內每月供少近一成 分析稱划算
滙豐宣布推出全新定息按揭計劃，用戶可以鎖定首3年或首5年按息，年利率低至2.73厘，較現時市面的H按計劃實際按息3.5厘，月供可減少近一成。定息期結束後，按息將會自動轉為最優惠利率（P）減1.75厘，以現時滙豐P為5.25厘計，即為3.5厘。申請期至12月底止，並須於明年4月底前完成貸款提取。信報財經新聞 ・ 10 小時前
低敏面膜推介10款 轉季必備！39折起入手保濕睡眠面膜/救急用燕麥面膜（附敷面膜三大禁忌）
不知不覺快要踏入轉季時刻，雖然夏季燥熱仍在，但皮膚也有感覺到越來越容易乾燥。不少敏感肌的朋友會因換季和環境影響引起皮膚痕癢、乾燥脫皮、皮膚過敏的情況，所以轉季時的護膚程序和使用的產品更要小心挑選，首要條件是穩定肌膚狀態，敷保濕面膜能幫助乾燥的肌膚快速補水自然是首選。這次就為大家盤點10款轉季必備的低敏保濕面膜推薦，包括片狀面膜與霜狀面膜，大家可按喜好選擇，讓敏感肌飲飽水！更在文末同場加映敷面膜三大禁忌，這三件事千萬不要做，不然會白敷面膜，還有機會有反效果，大家快看詳情吧！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
76歲《愛回家》曹總劉一飛因身體問題離巢TVB 最新精神狀態曝光
現年76歲嘅資深藝人劉一飛，於1989年加入TVB國語配音組而被發掘作演員，曾於1991年《今生無悔》與黎明演對手戲，因唔咸唔淡嘅廣東話口音經常被安排飾演從內地來港嘅富商，及後因處境劇《愛·回家》及《愛·回家之開心速遞》飾演大富豪「曹總」變得為人熟悉，更被網民大讚好戲，喺劇中扮土豪扮得入型入格。不過，2021年被網民發現劉一飛嘅資料已喺TVB官方網頁被刪除；同劇演員劉丹證實劉一飛因身體問題離巢，其後劉一飛亦確認消息，表示身體有少少問題，但休息個幾月後好返好多。近日，有網民於港鐵野生捕獲劉一飛，將其精神狀態曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
特朗普解僱聯儲局理事庫克 疑涉偽造抵押貸款申請文件
外電報道，美國總統特朗普在Truth Social發布信件，宣布已決定解僱聯儲局理事庫克(Lisa Cook)的職務，因為她被指控偽造抵押貸款申請文件。在消息傳出後，美元受壓，美匯指數現跌0.2%。 於上周特朗普已威脅若庫克不主動辭職，會將她解僱。庫克隨後回應表示，不會因政治壓力而被迫下台。 (mn/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前