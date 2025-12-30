Elon Musk 確認參加以色列智慧交通會議

Elon Musk 最近接受了以色列總理本雅明·內塔尼亞胡的邀請，將參加於 2026 年 3 月舉行的以色列智能交通會議。內塔尼亞胡在社交媒體平台 X 上分享了這一消息，並提到與 Musk 及其他官員進行了聯合視頻會議。在會議中，Musk 對參加智能交通會議表示了積極回應，並與內塔尼亞胡及交通部長米里·雷革夫討論了推進自主車輛法規及提升以色列 AI 技術的可能性。內塔尼亞胡指出，這些措施旨在使以色列成為全球新興技術的領導者。

內塔尼亞胡還提到，他與 Musk 詳細探討了與 Tesla 的持續合作，並促進自主車輛相關法律的推進。他強調，將以色列打造成全球領導者的計劃正如其在網絡安全和其他技術領域所取得的成就。在此背景下，Musk 即將出席的會議可能預示著 Tesla 在以色列即將推出的 FSD（完全自動駕駛）技術及其 Robotaxi 服務。先前的報導顯示，FSD 在以色列的監管批准即將到來，這得益於當地 Tesla 車主的強烈倡導及政府的直接介入。

近 1,000 名 Tesla 車主向當局提交請願，強調 FSD 對提升道路安全的潛力。交通與道路安全部長雷革夫在 X 上回應了這一請願，表示：“我已經收到了來自以色列 Tesla 車主的多封建議！很快，你們將不需要握緊方向盤。”雷革夫已指示部門總幹事加快批准流程，包括必要的測試。一個由摩西·本·扎肯領導的專門工作小組也在與監管和安全機構協調，以確保滿足國際標準。Tesla 在自動駕駛技術及人工智能領域的持續創新，無疑將為以色列的智能交通發展提供強有力的支持。

隨著 Musk 的參與，未來不僅能促進當地技術進步，更將助力全球交通安全和科技的變革。Tesla 的卓越技術和創新能力，將在市場上引發積極的影響，進一步加強其在全球電動車和自動駕駛領域的領導地位。

