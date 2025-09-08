一號戒備信號現正生效
Elon Musk 確認 Tesla 尚未公開 Optimus V3 設計
Elon Musk 最近澄清，Tesla 的人形機器人 Optimus V3 尚未公開發佈。他在社交媒體平台 X 上發表這些評論，當時 Tesla 的愛好者正在討論最近的 Optimus V2 和 V2.5 圖片。Musk 的評論是在 Salesforce 首席執行官 Marc Benioff 分享的一段視頻後發出的，該視頻展示了 Musk 演示一款配備 Grok AI 的更新版 Optimus 原型。
更新版的 Optimus V2 中，Benioff 發佈的短視頻展示了一個金色的 Optimus 單元，通過 Tesla 的 Grok AI 助手回答問題並小心翼翼地走動。Grok 的加入表明，Tesla 希望將對話式 AI 直接整合進 Optimus 中，擴大其潛在應用，不僅限於機械運動，還包括工作場所和消費者互動。視頻中的 Optimus 與公司過去展示的 V2 單元有很大不同，其手部看起來更具人性化（雖然看起來像是模特的替代品），而其身體則被漆成金色。在隨後的帖子中，Tesla Optimus 的官方帳號用「我一直在塑造我的身材」的標題暗示了這一更新的設計。
在另一則推文中，Musk 提到「我們尚未展示 Optimus V3。它是非凡的。第二和第三張圖片是 V2 和 V2.5。」這引起了 Tesla 社區的注意，因為許多人認為新圖片中精緻的原型版本可能是 Optimus V3。畢竟，這款機器人有著更先進的手部、前臂和流暢的全新塗裝，看起來很可能是人形機器人的一個全新進化。然而，Musk 卻澄清這並非如此。在回應一位在 X 上比較 Optimus 與 Starship 的 Raptor V1、V2 和 V3 發動機進展的用戶時，Musk 表示 Tesla 尚未展示 Optimus V3，並指出新圖片中的人形機器人實際上是 Optimus V2.5。
Optimus 在 Tesla 的未來中扮演著重要角色，這款機器人預計將成為一個高產量的產品，並且是公司追求可持續豐富的基石之一。Elon Musk 在 2025 年的薪酬方案中也直接涉及 Optimus，其中一個目標是交付 100 萬台 Optimus 機器人。Tesla 的創新不僅推動著技術的邊界，還可能對未來的市場格局產生深遠的影響。這些努力表明，Tesla 在開發人形機器人領域的潛力是巨大的，將會在可預見的將來改變人類的工作和生活方式。
推薦閱讀
其他人也在看
60歲邵美琪真實狀態曝光 狀態絕佳獲讚短髮女星天花板：美回從前
由杜琪峯導演、2003年上映的經典港產片《PTU》，早前舉行4K修復版重映禮，前日（6日）起重新上映，當中50%利潤會撥捐予「鮮浪潮」。杜琪峯當日率領一眾演員出席重映禮，當中包括邵美琪（Maggie）、林雪、任達華及黃浩然等，其中60歲的Maggie甚少露面，其真實狀態曝光，隨即惹來網民哄動，只見她剪了一頭清爽短髮，體型纖瘦面容飽滿，顏值不遜當年，因身穿修身黑色低胸西裝而帥氣滿滿，獲激讚是「短髮女星天花板」，驚嘆她是不只是凍齡，而是「美回從前」。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
彭博古爾曼：iPhone 17 Air是焦點 但多數人不該買
彭博社知名蘋果記者馬克 · 古爾曼 (Mark Gurman) 在其專欄最新發文指出，蘋果 (AAPL) 週二 (9 日) 發布會上的焦點無疑將是 iPhone 17 Air，這是該公司多年來的首款重大改款機型。但是，就像蘋果 20 年前推出的首款「Air」筆記型電腦一樣，大多數人可能都不應該購買它。鉅亨網 ・ 15 小時前
梁朝偉是「人間Armani」？重大場合都穿Armani西裝、西裝背後的破格｜Giorgio Armani離世
殿堂級設計師Giorgio Armani離世，享年91歲。他的設計以俐落大器見稱，尤其是西裝，更是經典中的經典。自從他踏入時裝設計界開始，就在地球上獲得大量支持者的心，其中一位便是梁朝偉。過往出席不少重要場合，他均是以Armani西裝示人，甚至建立出自己的配襯方法，到底Giorgio Armani西裝成功的原因是什麼呢？Yahoo Style HK ・ 17 小時前
炭灰版Kuromi、Hello Kitty要來搶風頭！曬燶版Sanrio公仔暫時讓位，10位經典角色換上灰燼色造型
早前才見到一系列Sanrio公仔「迎夏」變做「曬燶」版本，現在一眾經典角色換上灰燼色造型亮相！Sanrio推出全新灰色Monochrome系列，Hello Kitty、Kuromi、Cinnamoroll等10位經典角色全數換上灰、炭黑等冷色調，顛覆以往粉嫩可愛風，注入前衛酷感！Yahoo Style HK ・ 15 小時前
高盛：內地儲蓄湧港股剛起步
港股近日成交額增至2000億至3000億元水平，高盛亞太區（除日本外）總裁施南德（Kevin Sneader）接受本報訪問時表示，新增資金有顯著部分來自內地散戶，內地居民過去多年的超高儲蓄正陸續釋放到資本市場，並且仍處於起步階段；同時外資亦重新部署中資股，相信本港成交額有提升空間。信報財經新聞 ・ 23 小時前
闊腳牛仔褲當道 瑜伽褲失勢 Levi’s年升三成 Lululemon創六年低
現時服裝界最炙手可熱的潮流，正是許多美國人衣櫃裡的必備單品 — 牛仔褲。像American Eagle（AEO）、Gap（GAP）和Kohl’s（KSS）等零售商都在最新業績中提到牛仔褲銷情強勁。Levi Strauss（LEVI）的股價今年已經上升超過30%。Yahoo財經 ・ 9 小時前
特朗普重創美國旅遊業 今年損失300億美元 旅客改去「這些地方」
2025 年，美國因政治不穩與美元走強，國際旅客減少，國際旅遊收入可能損失 300 億美元。特朗普時期政策影響持續，旅客轉向加拿大、拉丁美洲與其他國家。鉅亨網 ・ 9 小時前
MIRROR演唱會意外│父代禱信指阿Mo治療資源「真空」 「…會承擔阿MO的醫療費用」承諾似未能繼續
男團MIRROR於2022年7月在演唱會期間發生墜屏意外，舞者李啟言（阿MO）受傷至今163周，其李盛林牧師在昨晚(9月6日)最新的代禱信中，以「走著一波三折的醫治之路」為題，提及「資源的真空與信心的掙扎」，指「…會承擔阿MO的醫療費用」這一句承諾，為阿MO開啟了治療之路，也成為他過去三年來堅持前行的力量。但是「然而如今，這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
股市大漲引發疑慮 中國可能推遲大規模貨幣刺激舉措
中國股市大漲令政策制定者心生疑慮下，可能會推遲新一輪大規模貨幣刺激措施，隨著中國政府試圖維持經濟成長，央行可能因此進一步退居二線。Bloomberg ・ 13 小時前
點心放題優惠｜尖沙咀凱悅酒店120分鐘點心放題買2送2！人均$264歎本地梅頭肉蜜汁叉燒/筍尖蝦餃皇/飛魚子燒賣
飲啖茶食個包，一家人聚在一起，就是最溫馨的時光。香港尖沙咀凱悅酒店的凱悅軒，是充滿20年代傳統氣氛，又不失現代藝術感的茶館，9月1日下午三點在KKday推出120分鐘點心放題買二送二優惠，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，共20多款精緻點心、小食、甜點，包括蜜汁叉燒、鮮蟲草花雞絲涼拌粉皮、一口爽、八味豆腐、筍尖蝦餃皇、飛魚子燒賣、香滑麻蓉包等，隨意任點任食！Yahoo Food ・ 1 天前
機場翠華結業｜翠華餐廳機場店公布9.21結業 開業12年 早機時段經常排長龍
翠華餐廳機場店結業！有網民在Facebook上分享，翠華餐廳機場店貼出公告，指因租約期滿，請顧客於9月21起到其他分店，意味著翠華餐廳機場店將結業。Yahoo Food ・ 9 小時前
59歲「最美姑姑」李若彤凍齡秘訣：睡覺是頭等大事！美魔女分享5大安眠好習慣 最後一條容易忽略
大家還記得「姑姑」李若彤嗎？被譽為「最美小龍女」的她現年已59歲，但對健康及身材管理非常嚴謹，因而就如「逆生長」般比年輕時更美！除了堅持運動、護膚外，她的最佳「凍齡」秘訣就是「睡得好」，只要每晚睡好睡滿，整個人也能容光煥發！Yahoo Style HK ・ 17 小時前
39歲辛芷蕾奪威尼斯影后！由《畫皮》盲人成為嘉貴妃，圓夢成為國際巨星之路：想對所有女孩說只要有夢想，就大膽去做
39歲的辛芷蕾，剛憑《日掛中天》獲得威尼斯影后的寶座，是繼鞏俐及葉德嫻後，第三位獲得該獎項的華人演員。近年辛芷蕾的演藝路像是走得愈來愈順，出道初期由電視劇《畫皮》的素素開始，《如懿傳》嘉貴妃一角讓她瞬間爆紅，兩年前再參與王家衛執導的《繁花》。這次憑《日掛中天》登上威尼斯影后，圓了她入行以來的夢。Yahoo Style HK ・ 18 小時前
iHerb洗浴個人護理暢銷排名Top 10！刺激毛囊生髮水低至$70／人氣熱賣止汗棒$20起（附獨家全單71折優惠碼）
iHerb最新有29週年慶優惠，9月每天都有不同類別產品低至71折，Yahoo購物更有獨家全單71折優惠，可以說是iHerb全年最抵的折扣！Yahoo購物專員為大家整理iHerb洗浴個人護理暢銷排行榜Top 10，夏日必買止汗劑最平$20起，防脫髮精華低至$70就可以入手！還有多款身體護理產品上榜，即看必買items，趁有優惠入手吧！Yahoo Style HK ・ 16 小時前
素海霖承認有「飯局服務」 公開一對一價錢：你有錢咪畀囉
素海霖（繪麗奈）成為首位香港投身日本AV產業嘅女優，出道以來獲得唔少人支持。不過，自第6部作品後一直未有新作，被指引退日本AV界；素海霖曾回應指係與公司有合約問題，並指自己對拍AV有要求，強調唔係乜公司都肯拍，心目中只有大約有七至八間公司可合作。呢段時間，素海霖接咗各式各樣廣告代言，包括男士健康產品、避孕套等等，亦將推出男女裝自家品牌香水、相展暨畫展，以及發起寫真集眾籌，預計於11月推出寫真集。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
泡泡瑪特股價大跌 受需求擔憂及納入恆指後遭獲利回吐拖累
【彭博】— 泡泡瑪特股價周一大跌，反映市場對這家中國玩具製造商的產品需求前景存在擔憂，該股被納入兩大主要指數後也遭遇獲利回吐。Bloomberg ・ 11 小時前
調查：Tesla8月美國市占首度跌破四成 創近8年新低
《路透》周一 (8 日) 報導，研究機構 Cox Automotive 最新數據顯示，特斯拉(TSLA-US)8 月在美國電動車市場的市占率降至近 8 年來最低，首次跌破 40%，凸顯該公司在車款陳舊、競爭對手持續推新車並加大優惠下，正面鉅亨網 ・ 5 小時前
銀債2025｜專家建議抽30手 多間銀行優惠一覽
銀債2025｜政府公布銀色債券2025（第10批銀色債券）認購詳情，包括發售日期、保證息率、最低認購金額等。銀債可為60歲及以上的長者，提供一個回報不錯又穩定可靠的投資選擇，同時亦可推動潛力龐大的銀髮市場產品發展。政府表示，發行今次銀色債券後，本財政年度將不會發行其他零售債券。Yahoo財經 ・ 1 週前
徐淑敏為老公黃浩大搞主題生日派對 黑白露肩高貴晚裝現身大讚老公
徐菁遙（前名徐淑敏，Suki）2006年參加香港小姐競選入行，雖然三甲不入，但因甜美樣貌帶來唔少演出機會，包括獲安排演出劇集《最美麗的第七天》、《仁心解碼》、《巾幗梟雄》等等。徐菁遙2009年與年長12年嘅飲食界商人黃浩閃婚，先後誕下三名女兒，淡出幕前專心相夫教女。徐菁遙不時於社交平台分享與好友聚會、旅行照，以及生活照；昨日（7日），徐菁遙大曬黃浩生日會照片，大讚對方係最好嘅丈夫。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
銀色債券2025｜9.15起認購倒數 保底息3.85厘 一文睇清各重要事項(更新)
銀色債券2025｜政府宣布發行第10批銀色債券(下簡稱「銀債」)，保底息3.85厘，目標發行額500億港元，最高可酌情上調至550億港元。基本交易條款與往年保持一致，設定為每手本金1萬港元、年期3年，每半年派息一次。《am730》特此整合今次銀色債券的重要內容，方便讀者一文睇清。am730 ・ 15 小時前