Elon Musk 確認 Tesla 尚未公開 Optimus V3 設計

Elon Musk 最近澄清，Tesla 的人形機器人 Optimus V3 尚未公開發佈。他在社交媒體平台 X 上發表這些評論，當時 Tesla 的愛好者正在討論最近的 Optimus V2 和 V2.5 圖片。Musk 的評論是在 Salesforce 首席執行官 Marc Benioff 分享的一段視頻後發出的，該視頻展示了 Musk 演示一款配備 Grok AI 的更新版 Optimus 原型。

更新版的 Optimus V2 中，Benioff 發佈的短視頻展示了一個金色的 Optimus 單元，通過 Tesla 的 Grok AI 助手回答問題並小心翼翼地走動。Grok 的加入表明，Tesla 希望將對話式 AI 直接整合進 Optimus 中，擴大其潛在應用，不僅限於機械運動，還包括工作場所和消費者互動。視頻中的 Optimus 與公司過去展示的 V2 單元有很大不同，其手部看起來更具人性化（雖然看起來像是模特的替代品），而其身體則被漆成金色。在隨後的帖子中，Tesla Optimus 的官方帳號用「我一直在塑造我的身材」的標題暗示了這一更新的設計。

在另一則推文中，Musk 提到「我們尚未展示 Optimus V3。它是非凡的。第二和第三張圖片是 V2 和 V2.5。」這引起了 Tesla 社區的注意，因為許多人認為新圖片中精緻的原型版本可能是 Optimus V3。畢竟，這款機器人有著更先進的手部、前臂和流暢的全新塗裝，看起來很可能是人形機器人的一個全新進化。然而，Musk 卻澄清這並非如此。在回應一位在 X 上比較 Optimus 與 Starship 的 Raptor V1、V2 和 V3 發動機進展的用戶時，Musk 表示 Tesla 尚未展示 Optimus V3，並指出新圖片中的人形機器人實際上是 Optimus V2.5。

Optimus 在 Tesla 的未來中扮演著重要角色，這款機器人預計將成為一個高產量的產品，並且是公司追求可持續豐富的基石之一。Elon Musk 在 2025 年的薪酬方案中也直接涉及 Optimus，其中一個目標是交付 100 萬台 Optimus 機器人。Tesla 的創新不僅推動著技術的邊界，還可能對未來的市場格局產生深遠的影響。這些努力表明，Tesla 在開發人形機器人領域的潛力是巨大的，將會在可預見的將來改變人類的工作和生活方式。

推薦閱讀